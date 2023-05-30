Какой будет погода в Казахстане в последний день весны

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 31 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидаются дожди с грозами.

По прогнозу синоптиков, лишь на севере, в южной части республики сохраняется ясная погода без осадков.

По стране – усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря, на севере – туман.

На большей части Атырауской, Актюбинской, на юге Мангистауской, на севере, западе Костанайской областей ожидается сильная жара.

Высокую пожарную опасность прогнозируют синоптики на большей части Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях.





"На большей части Кызылординской, на востоке, в центре Павлодарской, на востоке Атырауской, Карагандинской, в центре Улытауской, на севере, востоке Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +31+33°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С.