Какой будет погода в Казахстане в последний день января
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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 31 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.
"На большей части страны пройдут осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга республики ожидаются сильные осадки (дождь, снег)", – рассказали синоптики.
По Казахстану синоптики прогнозируют туман, гололед, усиление ветра с метелью.
В Астане – переменная облачность, ночью небольшой снег, днем снег, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -19-21°С, днем -6-8°С.
В Алматы – облачно, временами осадки (преимущественно снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0,+2°С.
В Шымкенте – переменная облачность, временами осадки ( преимущественно снег), туман, гололед. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -1+1°С.
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