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МЧС: Почти во всех объектах образования нарушены требования пожарной безопасности

Казахстан школы безопасность Фото: primeminister.kz
Председатель комитета противопожарной службы генерал-майор гражданской защиты МЧС РК Нурболат Дербисов на круглом столе в Мажилисе рассказал, что в 99,9% объектов образования выявлены нарушения пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

По его словам, профилактический контроль МЧС выявил в 5151 (или 99,9%) объекте образования 49 424 нарушения требований пожарной безопасности, на данные объекты выданы предписания об устранении нарушений с указанием сроков исполнения.

"Основными нарушениями требований пожарной безопасности являются: отсутствие или неисправное состояние систем автоматического обнаружения пожара и оповещения; монтаж электросетей и эксплуатация электроприборов с нарушениями требований правил устройства электроустановок, недостаточное количество либо неисправное состояние первичных средств пожаротушения; загромождение путей эвакуации".Нурболат Дербисов

Также глава комитета выразил особую озабоченность детской смертностью. Статистика детской гибели по линии МЧС свидетельствует, что требуется внимание со стороны общества и профильных ведомств.

"Так, за последние пять лет на территории республики при пожарах и на воде погибли 776 детей (от пожаров и отравления угарным газом – 225, на воде – 551). В 2022 году по республике только на пожарах и от отравления угарным газом погибли 38 детей и 77 детей утонули. В текущем году на пожарах и от отравления угарным газом погибли 14 детей и трое детей утонули".Нурболат Дербисов

Приведенная статистика свидетельствует, что в большинстве случаев от опасных факторов пожара гибнут дети дошкольного и младшего школьного возраста, что объясняется особенностями психофизиологического развития, то есть неспособностью самостоятельно эвакуироваться и адекватно реагировать на угрозы.

"Их обучение необходимо начинать с дошкольного возраста и проводить его в течение всей учебы в школе, начиная с самого простого и постепенно усложняя материал".Нурболат Дербисов

10 марта сообщалось, что Министерство просвещения подготовило изменения в типовые правила деятельности школ. В частности, в правила внесут дополнение о том, что во время нахождения обучающихся вне организации образования за жизнь и безопасность обучающихся ответственность несут родители или иные законные представители. А во время уроков и мероприятий, проводимых за пределами организации образования, ответственность за жизнь и безопасность обучающихся возлагается на педагогов.

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