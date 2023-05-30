Центры реабилитации наркозависимых детей могут появиться в Казахстане

В рамках борьбы с наркопреступностью в Казахстане предложили ряд мер, включающих в себя создание центров реабилитации для наркозависимых детей, сообщает Zakon.kz.

Такие меры рекомендовано проработать Минздраву РК, а Министерствам просвещения, науки и высшего образования рекомендовано в целом пересмотреть подходы по созданию безопасной среды в учебных заведениях.

Об этом сегодня, 30 мая, заявили участники заседания Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью под председательством Генпрокурора Берика Асылова по вопросам эффективности мер по профилактике правонарушений и возмещения ущерба, причиненного в результате преступлений.

Как было отмечено в ходе заседания, за последние три года общее число преступлений снижается. В текущем году зарегистрировано меньше тяжких преступлений на 23,5% и особо тяжких – на 29%. Сократилось количество убийств, грабежей, разбойных нападений, хулиганств. Однако наркоситуация в стране вызывает много вопросов, сейчас, как выяснилось, "традиционные" наркотики заменяют синтетическими аналогами.

Несмотря на то, что объем изъятой "синтетики" увеличился в три раза, проблемой является широкая доступность "Мефедрона", "Соли" и других препаратов через интернет и закладчиков.

Как выяснилось, в РК за три года ликвидированы 122 нарколаборатории, пресечена деятельность 17 организованных преступных групп, занимавшихся распространением наркотиков, из незаконного оборота изъято 37,5 тонны наркотических средств.

Также на заседании рассмотрены вопросы детской преступности, преступных посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, семейно-бытового насилия. Генпрокурор поручил определить "слепые" зоны в населенных пунктах и установить камеры в местах скопления людей, возле увеселительных заведений и ночных точек реализации алкоголя. Кроме того, обеспечить учет рисковых семей и дебоширов, с которыми постоянно проводить профилактическую работу.

В целом, участниками совещания принято решение усилить межведомственное взаимодействие в борьбе с преступностью и актуализации комплекса мер по профилактике правонарушений с учетом современных вызовов. Региональным комиссиям по профилактике правонарушений рекомендовано принять проактивные меры по устранению причин и условий совершения преступлений с учетом особенностей регионов. Областным прокурорам рассмотреть на координационных советах эффективность мер по профилактике преступлений, влияющих на безопасность граждан.

Кроме того, были обсуждены проблемы возмещения ущерба, причиненного в результате преступлений. Поставлена задача максимально использовать правовые инструменты для возмещения ущерба гражданам и государству, принимать для этого безотлагательные меры по ограничению в распоряжении имуществом преступников и их ареста.