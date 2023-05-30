Директора столичной школы уволили после видеообращения учеников

В Астане директора школы №49 в уволили после видеообращения школьников, которые пожаловались, что весь учебный год не обучались по заявленным предметам, сообщает Zakon.kz.

В Управлении образования Астаны отметили, что в отношении директора провели служебное расследование.

"Выезд был 26 мая, по итогам работы действия директора школы рассмотрели на заседании дисциплинарной комиссии. На сегодняшний день директор средней школы №49 уволена приказом Управления от 29 мая 2023 года". Управление образования Астаны

Ранее ученики 10 класса школы №49 записали видеообращение, в котором пожаловались на директора. Они рассказали, что должны были изучать такие факультативные предметы, как "Абайтану", "Қазақ әдебиетіндегі эссе жазудың құрылымы" и "Жаһандық құзыреттілік". Но уроки не проводились с сентября и до конца мая. К слову, вести их должна была директор школы.