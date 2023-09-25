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В Астане после падения ученика с лестницы уволили директора школы

увольнение директора Фото: gov.kz
В Управлении общественного здравоохранения Астаны заявили о том, что директора школы уволили с занимаемой должности после падения ученика с лестницы, сообщает Zakon.kz.
"Учащийся школы-гимназии №14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. При этом перила в учебном заведении есть. Со слов мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи", – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в Многопрофильную городскую детскую больницу № 2 с предварительным оповещением стационара и оказанием полного объема первой медицинской помощи. При поступлении его осмотрели все специалисты, сейчас он получает лечение в профильном отделении нейрохирургии.

"Общее состояние школьника оценивается как средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Лечение получает по протоколу черепно-мозговой травмы, на данный момент в оперативном лечении не нуждается", – отметили в ведомстве.

При этом уточнили, что в коме он не был, находится в сознании, стабилен.

Также сообщается, что в Управлении полиции района Сарыарка 19 сентября по данному факту начато досудебное расследование по ст. 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

Ранее в школе-гимназии №14 Астаны произошел несчастный случай: один из учеников упал с лестницы, получил тяжелые травмы и может лишиться зрения. Утверждалось, что мальчик якобы впал в кому. В управлении образования Астаны утром 25 сентября сообщили, что школьник упал с лестницы, когда его толкнул одноклассник. Ребенок находится в детской городской больнице, в коме он не был. Сообщалось, что руководство школы после этого инцидента могут привлечь к ответственности.

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