Нацбанк РК объявил о продаже коллекционных монет через интернет-магазин

Национальный банк Казахстана заявил о начале продаж через интернет-магазин коллекционных монет из золота и серебра путем самовывоза из касс территориальных филиалов. Продажи с данной опцией начнутся с 1 июня, сообщает Zakon.kz.

Для организации очередности посещения территориальных филиалов в интернет-магазине работает функционал бронирования. Уведомление о подтверждении заказа со ссылкой на бронирование даты и времени посещения территориального филиала поступит на адрес электронной почты пользователя после покупки монеты в интернет-магазине.



Забронировать дату и время посещения территориального филиала также можно в карточке оформленного заказа в разделе "мои заказы" в личном кабинете пользователя. После подтверждения территориальным филиалом в карточке заказа появится кнопка бронирования.

С подробной инструкцией по приобретению монет через интернет-магазин можно ознакомиться по ссылке.

В Нацбанке просят обратить внимание, если касса территориального филиала в забронированные пользователем дату и время уже занята, то посетители смогут получить свой заказ в порядке живой очереди.

Отмечается, что на период реализации коллекционных монет самовывозом для обеспечения своевременной выдачи будет временно приостановлена продажа коллекционных монет с помощью курьерской доставки. Выдача купленных монет будет осуществляться в кассах территориальных филиалов Нацбанка с проверкой формы подтверждения заказа, а также при наличии удостоверения личности. Форму подтверждения заказа можно скачать в разделе "мои заказы" в личном кабинете пользователя.

Дополнительно сообщается, что монеты необходимо забирать лично. Передача монет курьерам различных служб доставки, в том числе по просьбе покупателей, осуществляться не будет.

Для покупки будут доступны следующие коллекционные монеты:

BUǴY из серебра 925 пробы, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, со вставкой из бриллианта диаметром 2 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5000 тенге, тиражом 250 штук.





Фото: Нацбанк РК

AQQÝ из серебра 925 пробы, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, со вставкой из бриллианта диаметром 2 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5000 тенге, тиражом 350 штук.







Фото: Нацбанк РК

BÚRKIT из серебра 925 пробы, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, со вставкой из бриллианта диаметром 2 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5000 тенге, тиражом 500 штук.





Фото: Нацбанк РК

ÓMIR SHEJIRESI из серебра 925 пробы, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, качеством изготовления proof, номиналом 7777 тенге, тиражом 500 штук.







Фото: Нацбанк РК

KIIZ ÚI из серебра 925 пробы, массой 1000 г, диаметром 100 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5000 тенге, тиражом 350 штук.





Фото: Нацбанк РК

JETI QAZYNA из серебра 925 пробы, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5000 тенге, тиражом 250 штук.





Фото: Нацбанк РК

JETI QAZYNA из золота 999/1000 пробы, массой 7,78 г, диаметром 25 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 1000 штук.







Фото: Нацбанк РК

Год тигра из золота 999/1000 пробы, массой 7,78 г, диаметром 21,87 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 1000 штук.





