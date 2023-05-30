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Газа нет из-за туристов: в Мангистау водители жалуются на дефицит топлива

Газа нет из-за туристов: в Мангистау водители жалуются на дефицит топлива Фото: Zakon.kz
В Актау выстраиваются длинные очереди на газозаправках. В акимате утверждают, что дефицит возник из-за большого числа отдыхающих из других регионов, сообщает Zakon.kz.

Водители на жаре стоят в очереди по несколько часов. Если повезет, то заправятся. Если нет – придется искать другую газозаправку и выстаивать такую же очередь.

"Стою уже два часа, не знаю, повезет ли сегодня заправиться. Как лето, так у нас начинаются перебои с газом, который год уже так", – рассказал водитель Кажимурат Аминов корреспонденту Zakon.kz.

В управлении ЖКХ области заявили, что дефицит возник из-за большого притока автотранспорта из других регионов в канун летнего сезона.

"По состоянию на 30 мая запасы газа на АГЗС составляют 838 тонн. В регионе функционируют 93 АГЗС. С 30 по 31 мая планируется отгрузка газа из КазГПЗ в объеме 647,795 тонн для области", – сообщили в управлении.

Также заверили, что для стабилизации ситуации ведется соответствующая работа с местными исполнительными органами.

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Кирилл Александров
Актау
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