Газа нет из-за туристов: в Мангистау водители жалуются на дефицит топлива

В Актау выстраиваются длинные очереди на газозаправках. В акимате утверждают, что дефицит возник из-за большого числа отдыхающих из других регионов, сообщает Zakon.kz.

Водители на жаре стоят в очереди по несколько часов. Если повезет, то заправятся. Если нет – придется искать другую газозаправку и выстаивать такую же очередь.



"Стою уже два часа, не знаю, повезет ли сегодня заправиться. Как лето, так у нас начинаются перебои с газом, который год уже так", – рассказал водитель Кажимурат Аминов корреспонденту Zakon.kz.

В управлении ЖКХ области заявили, что дефицит возник из-за большого притока автотранспорта из других регионов в канун летнего сезона.

"По состоянию на 30 мая запасы газа на АГЗС составляют 838 тонн. В регионе функционируют 93 АГЗС. С 30 по 31 мая планируется отгрузка газа из КазГПЗ в объеме 647,795 тонн для области", – сообщили в управлении.

Также заверили, что для стабилизации ситуации ведется соответствующая работа с местными исполнительными органами.