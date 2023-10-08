Водители жалуются на дефицит газа в Атырау

Автовладельцы Атырау часами стоят в очередях на заправочных станциях города за сжиженным газом, сообщает Zakon.kz.

Дефицит топлива на заправках городах наблюдается несколько дней. Водители часами стоят в очередях, передает ATPress.

"Я уже несколько лет заправляюсь сжиженным газом. Это намного дешевле. Вчера я простоял в очереди на заправке с 23:00 часов до 3 ночи. К тому времени уже захотел спать, и вернулся домой. Вернулся туда в 10 часов утра. Сейчас 15:00 часа дня. Приблизительно я в очереди сотый. Надеюсь заправки хватит на всех", – рассказал Асхат Бекулы, житель Атырау.

В управлении энергетики Атырауской области сообщили, что поставки автотоплива ожидаются в ближайшие два дня.

"В связи с проведением капитального ремонта АНПЗ с 1 октября по 2 ноября текущего года, в соответствии с графиком поставок Министерства энергетики РК, на внутренний рынок Атырауской области на октябрь выделено 5263 тонны сжиженного нефтяного газа от АО "СНПС-Актобемунайгаз". Выделенный объем будет транспортироваться по железной дороге. В настоящее время газоснабжающими учреждениями оформлены соответствующие документы, первые 11 вагонов, то есть 396 тонн, будут поставлены 7-8 октября текущего года. Оставшийся газ будет транспортируется в соответствии с графиком". Пресс-служба управления энергетики региона

Ранее стало известно, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод ограничил автовывоз сжиженного газа в Западно-Казахстанскую и Атыраускую области. Это стало причиной нехватки топлива в регионах.