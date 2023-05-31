День памяти жертв репрессий и голода: в Казахстане вспоминают погибших политзаключенных

31 мая в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий. С 1997 года в этот день вспоминают расстрелянных и безвинно заточенных в лагеря людей. Это представители всех народов и социальных групп, которые проживали на территории Советского Союза и пострадали от массовых гонений.

Репрессии продолжались более двух десятилетий после окончания гражданской войны 1918-1920 годов.

С 1921 по 1954 год только в Казахстане осуждены по политическим статьям почти 100 тысяч человек, из которых около 25 тысяч расстреляли. И это число еще не отражает огромную часть репрессированных, получивших приговор с формулировкой "без права переписки" – чаще всего это было сообщением родственникам о высшей мере наказания осужденного.

Историки располагают разными данными, но, несомненно, речь идет о десятках миллионов судеб, так или иначе пострадавших во времена сталинских репрессий.

Фото: Zakon.kz

От тех событий пострадали все народы бывшего СССР, но для казахской нации этот период истории оказался наиболее трагическим: под жернова политических репрессий попал весь цвет казахской интеллигенции, а это большинство образованных казахов, которых на момент революции 1917 года насчитывалось несколько тысяч.

Фото: Zakon.kz

Наибольшего размаха политические репрессии достигли после гражданской войны. В конце 1920-х годов в результате постоянных поисков "врагов народа" на территории Казахстана расправились с наиболее активными деятелями Алаш Орды, в том числе и занимавших достаточно высокие посты и имевших заслуги перед страной.

Фото: Zakon.kz

В конце 1928 года по ложным обвинениям были арестованы почти все активные члены партии "Алаш": Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Мыржакып Дулатов, Мухамеджан Тынышбаев, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров, Султанбек Ходжанов, Турар Рыскулов, Смагул Садвакасов, Абдрахман Байдильдин и другие. Этих, а также других видных деятелей, назвали "буржуазными националистами". Часть из них была расстреляна, другие погибли в лагерях.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В 1937 году тому большинству, которому удалось выжить, было объявлено повторное обвинение, в связи с чем люди все-таки были расстреляны. Некоторые были сосланы в другие союзные республики.

Фото: Zakon.kz

Репрессированные обвинялись в национализме, вредительстве, саботаже и шпионаже в пользу иностранных государств. Нередко люди обвинялись в антисоветской агитации и пропаганде. Часто оговор исходил от своих же сограждан – соседей, коллег и сослуживцев. Позже выяснялось, что почти все эти дела были сфабрикованы. Преследованиям подвергались те, кто пытался отстаивать интересы казахского народа, выступал против так называемых перегибов и злоупотреблений со стороны представителей власти, и тех, кто выступал против форсированного проведения коллективизации, – это привело к гибели миллионов казахов от голода.

Фото: Zakon.kz

Многие дела были пересмотрены после смерти Сталина, большинство заключенных освобождены из лагерей. Расстрелянных или погибших реабилитировали посмертно.

Согласно Указу Первого президента РК от 5 апреля 1997 года, 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий.

Фото: Zakon.kz

В этот день редакция Zakon.kz вспоминает те времена, посетив одно из связанных с репрессиями мест.

Таких мест в Алматы немало. Все они связаны с жизнью репрессированных общественных деятелей, писателей, деятелей культуры и других. Казахстанцы бережно восстанавливают имена предков, устанавливая памятники, мемориалы и музеи, где можно почтить память невинно приговоренных к смертной казни или узнать еще больше о тех событиях. Фото: Zakon.kz Одно из таких знаковых мест – Музей жертв политических репрессий в селе Жаналык Алматинской области. Именно там, где сейчас стоит его здание и мемориальный комплекс, в 1989 годы были найдены массовые захоронения жертв политических репрессий. До этого место было засекречено, а обнаружено случайно, когда жителям этого района, в основном это были пенсионеры МВД, распределили и выдали участки под дачи на этом огромном пустыре, в 40 километрах от Алматы. А когда началась застройка земель, сплошь и рядом стали находить останки людей. Фото: Zakon.kz Как рассказал заведующий Музеем жертв политических репрессий Меиржан Мусабаев, расстреливали приговоренных в годы Большого террора – в 1937-1938 годах – в подвале НКВД в Алма-Ате, а здесь было место захоронения людей. Тела привозили ночью. Здесь был пустырь, вблизи ни одного поселка, копали траншею, сбрасывали туда расстрелянных и засыпали землей. "В 1989 году был образован фонд "Адлет", который с тех времен занимается поиском жертв политических репрессий и реабилитированных. В 2000 году участники этого фонда при поддержке первого президента Нурсултана Назарбаева предложили построить здесь мемориальный памятник". Меиржан Мусабаев

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Построили мемориальный комплекс в 2018 году по программе "Рухани жангыру" при поддержке акимата области. Музей посвящен истории репрессированных Алматинской области, но в будущем – и жертв со всего Казахстана. "С тех пор к этому памятнику 31 мая собираются потомки репрессированных, историки, исследователи. Рядом с этим мемориалом поставили несколько памятников. Это сделали потомки репрессированных, чтобы дети и внуки не забывали историю своих родственников". Меиржан Мусабаев Фото: Zakon.kz Именно во втором зале "Памяти жертв политических репрессий" находится мемориальная доска, на которой выбиты имена и фамилии 4125 жертв политических репрессий. "4125 человек – список 2018 года. Это те люди, которые были репрессированы и их имена уже известны. Но список постоянно дополняется. Многие узнают про существование музея, приезжают потомки репрессированных, делятся данными. По этой информации мы составляем дополнительные списки, добавляем в общую базу. Этой базой может воспользоваться каждый, зайти и получить краткую информацию про этих людей". Меиржан Мусабаев На черных памятных досках значатся имена репрессированных. В 30-40 годы, когда проводилась депортация, в Алматинской области находились люди разных национальностей: корейцы, немцы, поляки, чеченцы, ингуши и другие. Многие из них были расстреляны и здесь же погребены.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Эти страшные находки делают и по сегодняшний день. Заведующий музеем рассказал о последнем таком случае. "Местный житель нашел 168 человеческих останков, копая от своего дома до бани траншею. Он сразу пригласил сотрудников из РОВД и акимата. Найденные кости были выкопаны вместе с обнаруженными фрагментами обуви и одежды, а также деньгами, пулями и гильзами. Все эти вещи сейчас хранятся в нашей экспозиции, а останки репрессированных были перезахоронены". Меиржан Мусабаев

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Все установленные имена формируются в списки. Вся краткая информация о расстрелянных и погребенных вблизи села Жаналык Алматинской области с 1937 по 1946 год приведена в книге-мартирологии. "У нас есть сборники "Книга скорби" по всем областям, куда внесены фамилии репрессированных. Уже есть девять выпусков, называются – "Жаналык". Туда занесены имена, даты и место рождения, род занятий, статья Уголовного кодекса, дата расстрела, дата реабилитации", – рассказал руководитель музея. Фото: Zakon.kz Экспонаты музея в основном представляют собой личные дела, фотографии, которые сотрудники сами находят в архивах, либо документы приносят потомки. Фото: Zakon.kz В зале "История репрессий в Казахстане с 1916 по 1986 год" собраны исследовательские работы в отношении жертв репрессий, раскрывающие исторические реалии того периода. В их числе фото-документальные материалы о казахской интеллигенции: Ильясе Жансугурове, Жумахане Кудерине, Мухамеджане Тынышпаеве и многих других.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Следующий зал музея располагает архивными документами с фотографиями, где выставлены экспонаты, касающиеся историко-просветительского общества "Әділет" и его деятельности.

Фото: Zakon.kz

Также музей выпустил в свет 9-томник "Азалы", посвященный жертвам репрессий, содержащий информацию о казахской интеллигенции разных лет.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на то, что закон о реабилитации в Казахстане принят еще в 1993 году, когда большинство репрессированных были оправданы, по сей день остаются люди, чье доброе имя до сих пор не восстановлено.