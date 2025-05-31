Дань памяти жертвам политических репрессий и голода отдают в Казахстане

Сегодня, 31 мая, во всем Казахстане вспоминают тех, кто остался на трагических страницах истории нашей страны, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о репрессиях, имевших место после окончания гражданской войны 1918-1920 годов.

О тех временах до сих пор с содроганием вспоминают на всем постсоветском пространстве, но если сосредоточиться именно на Казахстане, то цифры следующие: в период с 1921 по 1954 год по политическим статьям осудили почти 100 тыс. человек, 25 тыс. из них расстреляли. Основной удар пришелся по интеллектуальной элите страны. И надо понимать, что это только официальные данные.

Политические преследования совпали с голодомором, обусловленным жесткой коллективизацией. Голод унес жизни миллионов людей. Многие тогда спасались от угрозы бегством из страны, что вкупе с другими факторами тоже сказалось на численности местного населения.

Дела ложно обвиненных начали пересматривать только после смерти Иосифа Сталина (1953 год). Большинство заключенных освободили из лагерей. Расстрелянных или погибших реабилитировали посмертно.

В 1993 году в Казахстане был принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". Согласно Указу президента РК от 5 апреля 1997 года, 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий. В республике проводится множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются цветы на мемориалы, публикуются новые данные.

Вместе с тем в 2020 году начала работу Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Она исследовала казахстанскую историю периода 20-50-х годов, изучала архивы и восстанавливала хронику.

"Всего под эгидой Госкомиссии было объединено 425 ученых, исследователей и экспертов, более 260 из которых были задействованы в составе региональных комиссий. Этими учеными и экспертами проведена большая исследовательская работа в более 60 государственных и ведомственных архивах во всех регионах страны. За истекший период рассекречено более 2,6 млн документов и материалов. В результате работы Госкомиссии в рамках действующего законодательства реабилитировано более 311 тысяч жертв политических репрессий. В целях научного оформления результатов исследовательских работ в рамках единой серии подготовлено к изданию 72 тома сборников материалов Госкомиссии", – так результаты ее деятельности описывает Акорда.

Обеспечением архивного сопровождения работы госкомиссии занимается Центр по изучению материалов политических репрессий ХХ века, открытый в 2021 году по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.