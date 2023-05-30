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Законодательство РК

Полицейские Акмолинской области назвали ущерб от незаконной постановки на учет авто

Полицейские Акмолинской области назвали сумму ущерба от незаконной постановки на учет авто Фото: МВД РК
Факты незаконной постановки на учет с использованием подложных документов выявлены в Акмолинской области. 500 млн тенге составила сумма ущерба, сообщает Zakon.kz

Как отметили в ДП области, в середине мая в области выявили факты незаконной постановки на учет с использованием подложных документов – 62 автотранспортных средства, ввезенных из-за рубежа. Сумма ущерба составила 500 млн тг.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 385 УК РК.

"Установлен 30-летний парень, причастность которого проверяется. Данное дело передано в департамент экономических расследований", - отметили в ДП.

Полицейские продолжают проверку.

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Елена Вебер
Акмолинская область
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