Полицейские Акмолинской области назвали ущерб от незаконной постановки на учет авто

Факты незаконной постановки на учет с использованием подложных документов выявлены в Акмолинской области. 500 млн тенге составила сумма ущерба, сообщает Zakon.kz

Как отметили в ДП области, в середине мая в области выявили факты незаконной постановки на учет с использованием подложных документов – 62 автотранспортных средства, ввезенных из-за рубежа. Сумма ущерба составила 500 млн тг.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 385 УК РК.

"Установлен 30-летний парень, причастность которого проверяется. Данное дело передано в департамент экономических расследований", - отметили в ДП.

Полицейские продолжают проверку.