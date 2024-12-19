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Общество

Незаконная регистрация авто: в доход государства конфискованы квартиры и дом стоимостью почти 130 млн тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:14 Фото: Zakon.kz
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Акмолинской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов, сообщает Zakon.kz.

Об этом факте стало известно в начале 2024 года. Ранее в ходе расследования сотрудники АФМ изобличили организатора схемы. Было установлено, что с декабря 2020 года по январь 2022 года группа лиц организовала схему массовой первичной регистрации ввезенных из-за рубежа транспортных средств.

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По данным агентства, эти действия сопровождались неуплатой обязательных сборов и платежей, а также использованием поддельных документов, что привело к ущербу государству на сумму более 400 млн тенге.

"Два виновных лица привлечены к уголовной ответственности. Суд вынес приговор, согласно которому осужденные получили наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 5 лет. Кроме того, судом конфисковано имущество осужденных – квартиры в Астане и Кокшетау общей стоимостью более 90,5 млн тенге, а также дом в Кокшетау стоимостью 35 млн тенге", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале АФМ сегодня, 19 декабря.

19 июля 2024 года стало известно, что массовую первичную регистрацию зарубежных авто по поддельным документам выявили в Павлодарской области.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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