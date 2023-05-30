20-21 июня в Астане пройдет Международный форум волонтеров, сообщает Zakon.kz.

Министр информации и общественного развития Дархан Кадырали рассказал, что сегодня встретился с группой волонтеров в Астане и обсудили подготовку к Международному форуму волонтеров, который скоро состоится в столице.





Фото: Facebook.com/darhan.hidirali

Фото: Facebook.com/darhan.hidirali

"Как известно, глава государства выступил инициатором объявления Международного года привлечения добровольцев на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для этого каждый год в столице собираются волонтеры. Вообще, это качество в нашей крови - заботиться как о брате, быть нацией и быть вместе как нация. Поэтому главное слово этой встречи называется #Сондықтанектелы_ыл Сондықтан_оят не бесплатный", - отметил глава ведомства.

В связи с большим количеством желающих принять участие в собрании и предложениями волонтеров был проведен областной конкурс. По его заключению, в качестве региональных делегатов выбрано 80 добровольцев. Также планируется организовать специальные акции.

"Хотим также отметить, что в ближайшее время в Астане откроется Международный волонтерский центр", - говорится в сообщении.

В подготовительной работе форума делегация Программы добровольцев ООН в Казахстане, секретариата Совета по сотрудничеству и мерам доверия в Азии, "Национальная сеть волонтеров" и другие добровольные и международные организации принимают участие в сотрудничестве с Национальной сетью волонтеров.

Примут участие делегаты из зарубежных стран и всех регионов страны.

Загляните на официальный сайт форума - http://ivfkz.org/kz