Дело о взрывах близ Тараза: стала известна сумма ущерба

В ходе сегодняшнего заседания военного суда стала известно, что ущерб государству от взрывов близ Тараза. которые произошли почти два года назад оценивают в 26 мрд тенге, сообщает Zakon.kz

Как сообщают корреспонденты телеканала КТК, в суде допросили уже около 100 потерпевших и свидетелей по громкому делу о взрывах боеприпасов. Среди них даже бывший и действующий министры обороны.

Дело рассматривает военный суд Шымкентского гарнизона. Но процесс сделали выездным, а заседания – ежедневными из-за большого количества потерпевших и свидетелей. Их почти 300 человек.

Уголовное дело насчитывает 800 томов. На скамье подсудимых два 20-летних солдата. Якобы это они бросили в один из складов с боеприпасами горящую тряпку, из-за которой начался пожар и взрывы. Различные ранения получили больше 100 человек, десятки людей остались без домов и бизнеса.

Все разбитые объекты уже давно восстановили, но сумму ущерба назвали лишь сегодня – 26 миллиардов тенге.

Кроме солдат по делу проходят четверо офицеров. Их обвиняют в халатности и нарушении правил обращения с оружием. К слову, никто из подсудимых свою вину не признаёт.





"По данному уголовному делу у нас проходят 18 погибших и 83 потерпевших. Они в первую очередь были допрошены. Мы допросили бывших и действующих руководителей министерства обороны. Буквально на днях мы завершим допрос свидетелей со стороны обвинения. Затем приступим к допросу свидетелей, которых предоставляет сторона защиты" сказал судья военного суда Шымкентского гарнизона Бурлибай Каипов.

Ранее сообщали, что ЧП произошло почти два года назад. Тогда прогремела серия взрывов, погибли 18 военных и пожарных.