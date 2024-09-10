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Колоссальный ущерб обязали возместить виновных во взрывах в военной части под Таразом

Взрывы в воинской части под Таразом, виновные, ущерб, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 12:38 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте суд обязал признанных виновными в масштабных взрывах в воинской части под Таразом выплатить государству ущерб в размере более 23 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в суде по гражданским делам. Иск Министерства обороны был подан к четверым ответчикам. 

В суде Шымкента напомнили, что 26 августа 2021 года примерно в 18:40 в военной части 28349 Минобороны, находящейся на перекрестке Кайнар жол в Байзакском районе Жамбылской области, на складе инженерных боеприпасов произошел пожар, который привел к взрывам. В результате погибли 18 человек, пострадали несколько жителей.

"Государству и физическим лицам был причинен ущерб в крупном размере. Вина ответчиков доказана вступившим в законную силу приговором Военного суда Шымкентского гарнизона от 20 октября 2023 года и апелляционным приговором уголовной судебной коллегии Военного суда Республики Казахстан от 13 марта 2024 года. Суд, учитывая, что взрыв возник на технической территории военной части в складе инженерных боеприпасов №14 в результате действий ответчиков, посчитал необходимым взыскать с них в солидарном порядке сумму материального ущерба в размере 23 764 530 881 тенге", – сказано в сообщении суда.

В удовлетворении части иска о взыскании суммы материального ущерба в размере 1 328 507 355 тенге, в связи с недоказанностью, отказано.

Решение не вступило в законную силу. 

Согласно материалам дела, в августе 2021-го двое рядовых подожгли тряпку и бросили ее в окно одного из складов с боеприпасами. На этапе следствия прокуроры выяснили, что сделано это было из-за неуставных отношений между солдатами и командирами. Тогда череда взрывов чувствовалась за 15 километров от места ЧП – в Таразе. А вокруг части от ударных волн буквально рассыпались дома, школы и другие объекты. Ранения получили 93 человека. Во время тушения огня погибли 18 пожарных и военных, останки одного из них почти год искали на руинах.

Спустя два года, в октябре 2023 года, в деле поставили точку. Обвиняемыми по делу были двое солдат и четверо военнослужащих, подполковников. Сначала приговором суда двух военнослужащих оправдали, еще двоих освободили от уголовной ответственности. К тюремному сроку на девяит лет приговорили только двух солдат: 20-летних Ерпулата Туранова и Асета Аширбая. А в марте 2024 года приговор пересмотрели. Осужденным солдатам увеличили тюремный срок до 13 лет. И за решетку также отправили на пять лет двоих офицеров. Вероятно, именно они вчетвером и должны выплатить ущерб более 23 млрд тенге. 

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