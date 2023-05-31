В Атырауской области 12-летний подросток упал с лошади в воду и утонул

В поселке Сафон Курмангазинского района при перегоне табуна лошадей через искусственный водный канал подросток по неосторожности упал с лошади в воду и утонул, сообщает Zakon.kz

Как пишет "Мой город", уже через полчаса после его падения местные жители нашли и извлекли тело мальчика и передали его родственникам.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток утонул в поселке Нуржау Курмангазинского района. Он купался в запрещенном месте.