#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
События

Подросток упал в глубокую яму вместе с конем в Шымкенте

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 14:36 Фото: скриншот видео
В Шымкенте в жилом массиве Алтынтобе Абайского района подросток 2012 г.р., катаясь на лошади, по неосторожности упал в 5-метровую яму вместе со своим конем, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 14 сентября 2025 года.

Спасатели МЧС прибыли на место и с помощью альпинистского снаряжения извлекли подростка из западни.

Лошадь также была спасена при помощи автокрана и передана хозяину целой и невредимой.

Подросток передан медикам для осмотра.

"Благодаря слаженным действиям всех служб и оперативной помощи все закончилось благополучно", — написала пресс-служба МЧС.

13 сентября в Шымкенте пожар разгорелся на крыше двухэтажной мечети.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Студенты из Казахстана завоевали 7 медалей на Европейском чемпионате профессионального мастерства
События
14:11, Сегодня
Студенты из Казахстана завоевали 7 медалей на Европейском чемпионате профессионального мастерства
Две женщины заблудились в лесу в Карагандинской области
События
11:44, Сегодня
Две женщины заблудились в лесу в Карагандинской области
Какая погода будет в мегаполисах Казахстана в ближайшие дни
События
10:47, Сегодня
Какая погода будет в мегаполисах Казахстана в ближайшие дни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: