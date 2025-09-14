Подросток упал в глубокую яму вместе с конем в Шымкенте

Фото: скриншот видео

В Шымкенте в жилом массиве Алтынтобе Абайского района подросток 2012 г.р., катаясь на лошади, по неосторожности упал в 5-метровую яму вместе со своим конем, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 14 сентября 2025 года. Спасатели МЧС прибыли на место и с помощью альпинистского снаряжения извлекли подростка из западни. Лошадь также была спасена при помощи автокрана и передана хозяину целой и невредимой. Подросток передан медикам для осмотра. "Благодаря слаженным действиям всех служб и оперативной помощи все закончилось благополучно", — написала пресс-служба МЧС. 13 сентября в Шымкенте пожар разгорелся на крыше двухэтажной мечети.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: