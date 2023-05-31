Твит ко Дню памяти жертв политических репрессий опубликовал Токаев

Президент в своем Twitter-аккаунте посвятил два поста Дню политических репрессий в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Утром 31 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей страничке в Twitter посты, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.

"Сегодня мы отдаем дань памяти жертвам политических репрессий и голода. Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа. Важно продолжить изучение этих мрачных страниц истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших. Долг каждого из нас – усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем. Мы должны оправдать надежды наших предков, которые выстояли во времена тяжелейших испытаний, сохранив единство нации и веру в гуманистические идеалы", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Долг каждого из нас – усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем. Мы должны оправдать надежды наших предков, которые выстояли во времена тяжелейших испытаний, сохранив единство нации и веру в гуманистические идеалы. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 31, 2023

Президент 31 мамыр – Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай Twitter-де арнайы жазба жариялады



– Біз бүгін саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске аламыз. Тоталитаризмнің бұл қырғыны халқымызға орасан зор қасірет әкелді. Тарихымыздың қайғылы… pic.twitter.com/UPCkzFLFcd — President Kassym-Jomart Tokayev's Press Office (@aqorda_press) May 31, 2023

31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий. Это день памяти одного из самых трагических периодов истории Казахстана: политических репрессий и голодомора, который унес жизни миллионов.



Дата 31 мая была утверждена в 1997 году. С тех пор День памяти жертв политических репрессий отмечают в стране каждый год.