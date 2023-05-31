Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Твит ко Дню памяти жертв политических репрессий опубликовал Токаев

Твит ко Дню памяти жертв политических репрессий опубликовал Токаев Фото: пресс-служба Акорды
Президент в своем Twitter-аккаунте посвятил два поста Дню политических репрессий в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Утром 31 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей страничке в Twitter посты, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.

"Сегодня мы отдаем дань памяти жертвам политических репрессий и голода. Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа. Важно продолжить изучение этих мрачных страниц истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших. Долг каждого из нас – усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем. Мы должны оправдать надежды наших предков, которые выстояли во времена тяжелейших испытаний, сохранив единство нации и веру в гуманистические идеалы", – написал Касым-Жомарт Токаев.

31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий. Это день памяти одного из самых трагических периодов истории Казахстана: политических репрессий и голодомора, который унес жизни миллионов.

Дата 31 мая была утверждена в 1997 году. С тех пор День памяти жертв политических репрессий отмечают в стране каждый год.

Читайте также

День памяти жертв репрессий и голода: в Казахстане вспоминают погибших политзаключенных

Приложение для изучения истории разработал учитель из Петропавловска

Карагандинские школьники выступят в США со своим проектом

Мария Мельникова
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Танец дворника умилил казахстанцев
Танец дворника умилил казахстанцев
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
В Казахстане увеличат набор на воинскую службу офицеров запаса
Кайрат Нуртас был замечен в очередном скандале
Видео с конфликтом Кайрата Нуртаса и блогера Zheka Fatbelly обсуждают в Сети
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления