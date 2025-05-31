Трагедия, которая никогда не должна повториться: Токаев о жертвах политических репрессий и голода

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с речью, посвященной памяти жертв политических репрессий и голода, сообщает Zakon.kz.

Во время посещения Музейно-мемориального комплекса жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР глава государства отметил, что ежегодно 31 мая казахстанцы отдают дань памяти, склоняя головы перед всеми, кто погиб в те мрачные годы.

"В прошлом столетии многие народы, входившие в состав Советского Союза, пережили сложные испытания. Тяжелая участь не обошла и наш народ. Во время кампании по насильственной коллективизации люди лишились скота и имущества, массово умирали от голода, многие были вынуждены искать пристанище на чужбине", – сказал президент.

Он напомнил, что сталинские репрессии затронули и национальную интеллигенцию – самую образованную и прогрессивную часть нашего общества. Тысячи людей были объявлены врагами народа, подвергнуты жестоким пыткам, расстреляны без суда и следствия. За короткое время наша нация лишилась своих лучших представителей, среди которых были Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров и многие другие.

"На территории Казахстана располагалось 11 лагерей системы ГУЛАГ. АЛЖИР – одно из таких трагичных мест. Здесь отбывали наказание около восьми тысяч несправедливо осужденных женщин. Среди них жены таких выдающихся личностей, как Турар Рыскулов, Султанбек Кожанов, Темирбек Жургенов, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров. Сегодня здесь присутствуют потомки тех, кто пережил ужасы АЛЖИРа", – сказал Токаев.

Он отметил, что политические репрессии выпали на долю не только казахского народа. В АЛЖИРе находились в заключении представители более 60 этносов.

"Поэтому все пострадавшие в ту мрачную эпоху народы должны извлечь уроки из той трагедии, которая никогда не должна повториться. Это зависит только от нас. Именно в этом заключается главное значение памяти о трагических периодах нашего прошлого", – подчеркнул президент.

В 1993 году в Казахстане был принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". Согласно Указу президента РК от 5 апреля 1997 года, 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий. В республике проводится множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются цветы на мемориалы, публикуются новые данные.

Вместе с тем в 2020 году начала работу Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Она исследовала казахстанскую историю периода 20-50-х годов, изучала архивы и восстанавливала хронику.