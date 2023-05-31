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Законодательство РК

Правительство утвердило виды деятельности, по которым можно применять СНР розничного налога

Правительство утвердило кто может применять СНР розничного налога Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 22 мая 2023 года определены виды деятельности для применения специального налогового режима (СНР) розничного налога, сообщает Zakon.kz.

В перечень включено 190 видов деятельности по кодам ОКЭД.

В частности, это:

  • розничная торговля различными продовольственными и непродовольственными товарами;
  • строительные и отделочные работы;
  • перевозки, деятельность такси;
  • гостиничные услуги;
  • аренда недвижимости и транспорта;
  • образовательная деятельность;
  • врачебная и стоматологическая практика;
  • деятельность фитнес-центров, объектов культуры;
  • химчистки, салоны красоты;
  • ремонт техники, мебели, одежды, обуви, часов, ювелирных изделий и др.
  • охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях.

Постановление вводится в действие с 10 июня 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. При этом постановление от 17 ноября 2022 года № 912 "О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2021 года № 30 "Об определении видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога" утрачивает силу.

Как поясняли в КГД, специальный налоговый режим розничного налога вправе применять налогоплательщики, соответствующие следующим условиям:

  • среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 200 человек;
  • доход за календарный год не превышает 600 000 МРП (2 070 000 000 тенге);
  • осуществляют исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных правительством для целей применения данного режима.

Ставки СНР розничного налога:

  • 4% – по всем доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в РК и за ее пределами. При этом местные представительные органы имеют право понижать размер ставки розничного налога на 50%, то есть от 4% до 2%;
  • 8% – по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг субъектам предпринимательства, в случае необходимости документального подтверждения сумм вычетов на такие расходы (с выпиской электронного счета-фактуры или выдачи чека с указанием ИИН/БИН покупателя). 

Размер данной ставки не подлежит снижению.

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Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан
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