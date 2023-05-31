Правительство утвердило виды деятельности, по которым можно применять СНР розничного налога

Постановлением правительства от 22 мая 2023 года определены виды деятельности для применения специального налогового режима (СНР) розничного налога, сообщает Zakon.kz.

В перечень включено 190 видов деятельности по кодам ОКЭД.

В частности, это:

розничная торговля различными продовольственными и непродовольственными товарами;

строительные и отделочные работы;

перевозки, деятельность такси;

гостиничные услуги;

аренда недвижимости и транспорта;

образовательная деятельность;

врачебная и стоматологическая практика;

деятельность фитнес-центров, объектов культуры;

химчистки, салоны красоты;

ремонт техники, мебели, одежды, обуви, часов, ювелирных изделий и др.

охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях.

Постановление вводится в действие с 10 июня 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. При этом постановление от 17 ноября 2022 года № 912 "О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2021 года № 30 "Об определении видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога" утрачивает силу.

Как поясняли в КГД, специальный налоговый режим розничного налога вправе применять налогоплательщики, соответствующие следующим условиям:

среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 200 человек;

доход за календарный год не превышает 600 000 МРП (2 070 000 000 тенге);

осуществляют исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных правительством для целей применения данного режима.

Ставки СНР розничного налога:

4% – по всем доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в РК и за ее пределами. При этом местные представительные органы имеют право понижать размер ставки розничного налога на 50%, то есть от 4% до 2%;

8% – по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг субъектам предпринимательства, в случае необходимости документального подтверждения сумм вычетов на такие расходы (с выпиской электронного счета-фактуры или выдачи чека с указанием ИИН/БИН покупателя).

Размер данной ставки не подлежит снижению.

