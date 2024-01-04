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Законодательство РК

Перечень видов деятельности для уплаты розничного налога увеличили вдвое

В Казахстане вдвое расширили перечень видов деятельности для применения розничного налога Фото: freepik
Правительство постановлением от 29 декабря 2023 года обновило виды деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога, сообщает Zakon.kz.

С 2024 года указанный перечень расширен со 190 до 364 видов предпринимательства.

В частности, добавлены:

  • Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур.
  • Разведение прочих видов животных.
  • Деятельность, способствующая растениеводству, кроме эксплуатации оросительных систем.
  • Эксплуатация оросительных систем.
  • Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях.
  • Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.
  • Переработка и консервирование картофеля.
  • Производство фруктовых и овощных соков.
  • Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей.
  • Производство мороженого.
  • Производство муки.
  • Производство пищевых концентратов.
  • Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.
  • Производство сухарей и печенья, мучных кондитерских изделий длительного хранения.
  • Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.
  • Производство чая и кофе.
  • Производство пряностей и приправ.
  • Производство готовых пищевых продуктов.
  • Производство супов, бульонов и яйцепродуктов.
  • Производство готовых кормов для домашних животных.
  • Прядение шерстяного волокна.
  • Отделка тканей и текстильных изделий.
  • Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.
  • Производство меховых изделий.
  • Дубление и выделка кожи.
  • Производство дорожных принадлежностей и аналогичных изделий.
  • Производство обуви.
  • Производство сборных деревянных покрытий.
  • Производство сборных домов, преимущественно из дерева.
  • Производство декоративных изделий из дерева.
  • Производство бумажной и картонной тары.
  • Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.
  • Производство писчебумажных изделий.
  • Печатание газет.
  • Деятельность по подготовке материалов к печати и рапространению.
  • Производство фотоматериалов.
  • Производство пластмассовых упаковок для товаров.
  • Производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаря из металла.
  • Производство осветительных приборов.
  • Производство кухонной мебели.
  • Производство инвалидных колясок/кресел.
  • Производство кондиционеров воздуха, вентиляторов.
  • Производство матрасов.
  • Производство музыкальных инструментов.
  • Производство спортивных товаров и др.

Полный перечень смотрите по ссылке.

Планируемая дата введения в действие постановления – 15 января 2024 года.

"Налогоплательщикам, желающим перейти на режим розничного налога, необходимо в январе 2024 года представить уведомление о применяемом режиме. Данное уведомление можно подать через мобильное приложение "e-Salyq Business", – разъяснили в КГД.

Датой начала применения режима будет являться первое число месяца, следующего за месяцем, в котором представлено такое уведомление (т.е. 1 февраля 2024 года).

При этом по итогам 2023 года и января 2024 года предприниматель должен сдать декларацию по тому налоговому режиму, который он применял ранее.

Ранее мы рассказывали, что розничный налог ввели в Казахстане с 1 января 2023 года.

Ставка налога от оборота компании (ИПН или КПН) составляет:

  • 4% – при продаже товаров или оказании услуги физическим лицам, а также ИП и ТОО, которые не производят вычеты по расходам при исчислении налога.
  • 8% – если ваш покупатель ИП или юридическое лицо на общеустановленном режиме, применяет вычеты и потребовал выписку ЭСФ.

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