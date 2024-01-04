Перечень видов деятельности для уплаты розничного налога увеличили вдвое

Правительство постановлением от 29 декабря 2023 года обновило виды деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога, сообщает Zakon.kz.

С 2024 года указанный перечень расширен со 190 до 364 видов предпринимательства.

В частности, добавлены:

Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур.

Разведение прочих видов животных.

Деятельность, способствующая растениеводству, кроме эксплуатации оросительных систем.

Эксплуатация оросительных систем.

Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях.

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.

Переработка и консервирование картофеля.

Производство фруктовых и овощных соков.

Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей.

Производство мороженого.

Производство муки.

Производство пищевых концентратов.

Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.

Производство сухарей и печенья, мучных кондитерских изделий длительного хранения.

Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

Производство чая и кофе.

Производство пряностей и приправ.

Производство готовых пищевых продуктов.

Производство супов, бульонов и яйцепродуктов.

Производство готовых кормов для домашних животных.

Прядение шерстяного волокна.

Отделка тканей и текстильных изделий.

Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.

Производство меховых изделий.

Дубление и выделка кожи.

Производство дорожных принадлежностей и аналогичных изделий.

Производство обуви.

Производство сборных деревянных покрытий.

Производство сборных домов, преимущественно из дерева.

Производство декоративных изделий из дерева.

Производство бумажной и картонной тары.

Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.

Производство писчебумажных изделий.

Печатание газет.

Деятельность по подготовке материалов к печати и рапространению.

Производство фотоматериалов.

Производство пластмассовых упаковок для товаров.

Производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаря из металла.

Производство осветительных приборов.

Производство кухонной мебели.

Производство инвалидных колясок/кресел.

Производство кондиционеров воздуха, вентиляторов.

Производство матрасов.

Производство музыкальных инструментов.

Производство спортивных товаров и др.

Полный перечень смотрите по ссылке.

Планируемая дата введения в действие постановления – 15 января 2024 года.

"Налогоплательщикам, желающим перейти на режим розничного налога, необходимо в январе 2024 года представить уведомление о применяемом режиме. Данное уведомление можно подать через мобильное приложение "e-Salyq Business", – разъяснили в КГД.

Датой начала применения режима будет являться первое число месяца, следующего за месяцем, в котором представлено такое уведомление (т.е. 1 февраля 2024 года).

При этом по итогам 2023 года и января 2024 года предприниматель должен сдать декларацию по тому налоговому режиму, который он применял ранее.

Ранее мы рассказывали, что розничный налог ввели в Казахстане с 1 января 2023 года.

Ставка налога от оборота компании (ИПН или КПН) составляет: