Перечень видов деятельности для уплаты розничного налога увеличили вдвое
С 2024 года указанный перечень расширен со 190 до 364 видов предпринимательства.
В частности, добавлены:
- Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур.
- Разведение прочих видов животных.
- Деятельность, способствующая растениеводству, кроме эксплуатации оросительных систем.
- Эксплуатация оросительных систем.
- Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях.
- Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.
- Переработка и консервирование картофеля.
- Производство фруктовых и овощных соков.
- Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей.
- Производство мороженого.
- Производство муки.
- Производство пищевых концентратов.
- Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.
- Производство сухарей и печенья, мучных кондитерских изделий длительного хранения.
- Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.
- Производство чая и кофе.
- Производство пряностей и приправ.
- Производство готовых пищевых продуктов.
- Производство супов, бульонов и яйцепродуктов.
- Производство готовых кормов для домашних животных.
- Прядение шерстяного волокна.
- Отделка тканей и текстильных изделий.
- Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.
- Производство меховых изделий.
- Дубление и выделка кожи.
- Производство дорожных принадлежностей и аналогичных изделий.
- Производство обуви.
- Производство сборных деревянных покрытий.
- Производство сборных домов, преимущественно из дерева.
- Производство декоративных изделий из дерева.
- Производство бумажной и картонной тары.
- Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.
- Производство писчебумажных изделий.
- Печатание газет.
- Деятельность по подготовке материалов к печати и рапространению.
- Производство фотоматериалов.
- Производство пластмассовых упаковок для товаров.
- Производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаря из металла.
- Производство осветительных приборов.
- Производство кухонной мебели.
- Производство инвалидных колясок/кресел.
- Производство кондиционеров воздуха, вентиляторов.
- Производство матрасов.
- Производство музыкальных инструментов.
- Производство спортивных товаров и др.
Полный перечень смотрите по ссылке.
Планируемая дата введения в действие постановления – 15 января 2024 года.
"Налогоплательщикам, желающим перейти на режим розничного налога, необходимо в январе 2024 года представить уведомление о применяемом режиме. Данное уведомление можно подать через мобильное приложение "e-Salyq Business", – разъяснили в КГД.
Датой начала применения режима будет являться первое число месяца, следующего за месяцем, в котором представлено такое уведомление (т.е. 1 февраля 2024 года).
При этом по итогам 2023 года и января 2024 года предприниматель должен сдать декларацию по тому налоговому режиму, который он применял ранее.
Ранее мы рассказывали, что розничный налог ввели в Казахстане с 1 января 2023 года.
Ставка налога от оборота компании (ИПН или КПН) составляет:
- 4% – при продаже товаров или оказании услуги физическим лицам, а также ИП и ТОО, которые не производят вычеты по расходам при исчислении налога.
- 8% – если ваш покупатель ИП или юридическое лицо на общеустановленном режиме, применяет вычеты и потребовал выписку ЭСФ.