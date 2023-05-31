В России при обрушении трибуны стадиона погибла женщина, 26 человек пострадали

В российском городе Ростов-на-Дону во время футбольных соревнований среди школьников обрушилась трибуна стадиона, сообщает Zakon.kz.

Состязания юных футболистов проводилось на территории спортивной школы олимпийского резерва №5, где порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время матча, передает Риа Новости.





"На месте ЧП работают спасатели, медики и правоохранители. К данному часу известно о 26 пострадавших, 15 из них дети, к сожалению, одна женщина погибла, и трое в тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь, проводится расследование". Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Трагический инцидент произошел вечером 30 мая, в момент обрушения шел матч детских команд "Ростов" и "Батайск". За день до этой игры в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя и ветра.

По словам главы спорткомитета Ростовской области Самвела Аракеляна данное ЧП – несчастный случай. Он заявил, что обрушившиеся трибуны соответствовали ГОСТу, и погода была нормальная, ничего не предвещало. Матч начался, и внезапно налетел шквал, дети спрятались под трибуну. Порывом сильного ветра все три трибуны были опрокинуты.