В Кызылординской области активно развивают инклюзивную помощь

Всего в регионе на сегодня зарегистрировано более 32 тыс. лиц с инвалидностью, и из них 6 100 – это дети и подростки до 18 лет, сообщает Zakon.kz. Одно из приоритетных направлении социальной политики нашего государства – это всемерная поддержка людей с ограниченными возможностями.

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в областном управлении занятости и социальных программ по состоянию на 1 мая 2023 года 14381 человек были обеспечены техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации через портал социальных услуг.

С каждым годом растет объем денежных средств направляемых государством в эту сферу. Так в 2023 году на реабилитацию лиц с инвалидностью были выделены 3,9 миллиардов тенге из республиканского и областного бюджетов. До конца года запланировано реализовать не менее 90 процентов индивидуальных программ реабилитаций.

Для повышения качества жизни и обеспечения прав людей с ограниченными возможностями в регионе утверждена Дорожная карта рассчитанная на 2023-2025 годы.

В рамках мероприятий, запланированных по данной программе, в отраслевые министерства направлены предложения по внесению изменений и дополнений в действующие законодательные акты. Также направлялись предложения по разработке проекта Социального кодекса РК, который глава государства подписал в апреле нынешнего года. Основные цели Кодекса – повышение доступности специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью, совершенствование стандартов специальных социальных услуг и тарифообразования, демонополизация и деинституционализация системы специальных социальных услуг, повышение статуса социальных работников.

С 1 июля планируется обеспечить всех нуждающихся качественными катетерами, увеличить в 2 раза нормы обеспечения обязательными гигиеническими средствами. В пилотном режиме определены критерии направления детей с ментальными нарушениями на санаторно-курортное лечение.

Одним из направлений модернизации сферы социального обслуживания стало привлечение безработных членов семьи людей с ограниченными возможностями к оказанию социальных услуг. Это значит, что члены семьи инвалидов будут оформляться индивидуальными помощниками, а их деятельность – оплачиваться в соответствии с законодательством РК с начислением социальных выплат. При выходе на пенсию их уход за инвалидами засчитывается в трудовой стаж. Таким образом на сегодня по области трудоустроено более 2 тысяч человек.

Еще одно новшество – с ноября прошлого года одному из законных представителей, сопровождающих ребенка-инвалида на санаторно-курортное лечение, возмещается стоимость пребывания там.

Не остаются в стороне от проблем людей ограниченными возможностями и региональные власти. Так при поддержке акима области выделены средства на возмещение расходов сопровождающих лиц с инвалидностью первой группы, которые по направлению врачей едут в санаторно-курортное лечение. Размер выплаты на одного человека составит 138 тысяч тенге.

Функционирующий с 2012 года реабилитационный центр для на 150 коек предоставляет реабилитационные и специальные социальные услуги инвалидам 1-й и 2-й групп и пенсионерам, которые не могут обслуживать себя после инсульта.

Центр оснащен современным оборудованием, процедурными, инъекционными, массажными кабинетами, кабинетами лечебной физкультуры, биованной, сенсорными комнатами, тренажерным залом, конференц-залом, парикмахерской, библиотекой, швейными и столярными мастерскими, также для проведения реабилитационных мероприятий предусмотрены различные приспособления для восстановления таза, опорно-двигательного аппарата, локомоторного аппарата.

Созданы условия для восстановления бытовых навыков больных, предусмотрена теплица для просмотра и выращивания плодов, посаженных своими руками, зоны отдыха.

Реабилитационный центр обслуживает более 1000 человек в год. Начиная с 2012 года 83 человека бросили инвалидные коляски, 272 человека отказались от тростей и костылей. У 422 человек улучшилось психоэмоциональное состояние, 209 человек улучшили речевые способности.

368 человек были адаптированы к хозяйственному ведению (работе) самостоятельно. 105 человек открыли свой бизнес и были трудоустроены.

Одна из тех кто открыла свое дело – Тамара Акмаганбетова. В поселке Шиели она организовала работу швейного цеха по пошиву корпе, корпеше, подушек и другого, тем самым открыла еще дополнительные рабочие места для сельчан.

В Шиели она переехала в 2000-е годы из Узбекистана. В 2012 году женщина оказалась прикованной к инвалидной коляске. Перенесла несколько операций. Но это не помешало ей обдумывать, как перестать жить на пособие и зарабатывать больше. Однажды, проходя лечение в областном центре реабилитации инвалидов, она стала участницей презентации от Фонда "Даму" – менеджеры рассказывали подопечным центра реабилитации об условиях госпрограммы по поддержке малого бизнеса, в том числе о возможности получить грант на реализацию хорошей идеи. Женщина подумала, а почему бы и нет.

"Тогда-то и загорелась я идеей открыть собственное дело", – вспоминает она.

За четыре месяца текущего года через центры занятости трудоустроено 691 лицо с инвалидностью, в том числе на постоянную работу – 50, направлены на социальные рабочие места – 9, на молодежную практику - 9 молодых специалистов с инвалидностью, к общественным работам привлечено 571 лицо с инвалидностью, 52 человека получили безвозмездные гранты.

Кроме того, в целях обеспечения трудоустройства, психологической и правовой помощи людям с инвалидностью, с 2021 года в городе Кызылорда действует центр "Тең қоғам", осуществляющий свою деятельность в рамках государственного социального заказа. Аналогичный центр также начал свою работать и в Шиелийском районе области.