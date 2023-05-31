"Новый взгляд": известный французский фотограф учит особенных детей в Рудном

10 учеников Рудненской специальной школы для детей с особыми образовательными потребностями с 25 мая по 3 июня стали участниками мастер-класса французского фотографа Эрика Вазоллера. Как проходят необычные уроки, узнал корреспондент Zakon.kz.

Главная цель проекта – всестороннее обучение детей с ограниченными возможностями, в том числе искусству фотографирования. Организаторами выступили Фонд Нурсултана Назарбаева и Управление образования Костанайской области.

Эрик Вазоллер – всемирно известный фотограф, прославившийся тем, что проводит мастер-классы и фотовыставки для детей с особыми образовательными потребностями. За 30 лет работы Эрик успел поделиться своим опытом с детьми и молодежью Казахстана, Франции, Германии и Польши.

"К нам пришло письмо из Управления образования с информацией о том, что фонд организовывает в Костанайской области мастер-класс "Новый взгляд". А поскольку в нашей школе обучаются ребята с интеллектуальной недостаточностью и множественными комплексными нарушениями, которые накладываются на основной диагноз, и наша основная задача заключается в адаптации и социализации детей с особенностями в развитии, мы сразу же заинтересовались этим проектом. И с огромным желанием и надеждой решили в нем участвовать", – рассказала директор Рудненской специальной школы для детей с особыми образовательными потребностями Анна Дайкер.

Участие в "Новом взгляде" для рудненских детей стало дополнительной возможностью получения новых знаний и умений, соответствующих их физическим возможностям, нового опыта, массы положительных эмоций и знакомств с новыми людьми и местами. Конечно, не все ученики смогли ею воспользоваться по состоянию здоровья.

"В отборе участников принимали участие не только родители и педагоги, но и наши медицинские работники. Мы оценивали то, как дети смогут справляться с фотоаппаратом, как они будут двигаться, чтобы правильно взять объект в кадр. Отобрали 10 детей, которым такое занятие оказалось под силу. Для удобства детей разделили на две группы по пять человек", – пояснила Анна Александровна.

Эрик Вазоллер работает с детьми с особыми образовательными потребностями не только в странах СНГ, но и европейских государствах. У него уже имеется большой опыт в этом направлении: он работал с детьми с нарушениями зрения, слуха. В Казахстане он проводил мастер-классы с ребятами из Караганды, Темиртау, Улытауской области и других регионов.

Для комфортного проведения занятий в школе организовали учебный кабинет, оборудовав его большой передвижной интерактивный доской, где Эрик демонстрирует наглядные материалы. Показывает, как правильно работать с фотоаппаратом, как его настраивать. У каждого ребенка есть свое рабочее место, и все занятия проводятся в непринужденной обстановке, дети могут свободно двигаться по классу, задавать вопросы и сразу же тренироваться. После небольшого лекционного занятия на каждый день запланированы экскурсии в определенные места, где участники проекта пробуют применять полученные знания.

"Они становятся активными участниками событий"

В первые дни для ребят было несколько непривычно, что в школе появился иностранец, но говорящий на русском языке. Однако они встретили его с большим интересом. Дети с удовольствием ходят на занятия, и больше всего им хочется получить результат от полученных знаний, съездить на какую-то экскурсию.

"Мы уже побывали на двух соревнованиях в школе бокса и греко-римской борьбы, где ребята учились снимать спортсменов в процессе состязаний. Съездили на экскурсию в пожарную часть, и она получилась очень эмоциональной. Пожарные показали, как они готовятся к выезду, какое оборудование используют, и каждый из ребят даже примерил пожарную каску. С этой экскурсии дети приехали в восторге, сделали много красочных, ярких фотографии", – добавила директор школы.

По ее словам, из пассивных зрителей ребята становятся активными участниками событий, потому что они ищут нужный ракурс и место для съемки. Им очень интересно чувствовать себя нужными, и востребованными. Они поняли, что приносят пользу, и рады, что стали участниками такого грандиозного проекта. Такие встречи придают ребятам силы и интерес, разжигают в них творческий огонек и мотивируют для дальнейшей деятельности.

В завершение мастер-класса Эрик еще раз проговорит с родителями и покажет, как нужно фотографировать на данных моделях фотоаппаратов по типу полароида, так как они остаются у детей. Какую фотобумагу и как в них заправлять, чтобы дети смогли и дальше продолжать фотографировать, создавать свои альбомы.

В планах у участников проекта еще много интересных мероприятий и экскурсий. К примеру, 30 мая ребята посетили студию рудненского телеканала "ТВС", где увидели и поснимали работу журналистов. Также ребята посетят в селе Балыкты ипподром, где они не только увидят лошадей и узнают много интересной информации о них, но и пройдут один сеанс иппотерапии, которая благотворно влияет на физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние особенных детей. А 1 июня будут участвовать в последнем звонке не только как ученики, но и проведут съемку как самого мероприятия, так и организованных игровых программ.

Ощутить себя нужным и важным

"Первого июня мы отправим основную массу уже готовых фотоматериалов в Фонд Первого Президента, на второе июня запланирована экскурсия в городской парк культуры и отдыха, где ребята смогут не только сделать хорошие фотографии, но и отдохнуть вместе с родителями. Там их будут ждать угощения в виде мороженого, коктейлей, лимонадов. А уже третьего июня ребята вместе с руководителями и родителями выезжают в учебно-оздоровительный центр "Балдаурен-Капшагай". Там же будет организована большая фотовыставка из лучших работ детей. С 6 по 8 июня ребята будут отдыхать в центре, а затем побывают в Алматы, где для них подготовлены познавательные экскурсии", – сказала Анна Дайкер.

По ее мнению, участие в проекте дало детям возможность для самореализации, почувствовать себя нужными в обществе. "Новый взгляд" показал им, что каким бы тяжелым не было заболевание, с какими бы трудностями в жизни они не столкнулись, государство и общество готовы им помочь. Данный проект позволил ребятам почувствовать себя равными среди равных в обществе.

Родители учащихся Рудненской специальной школы, педагоги выражают благодарность Фонду Первого Президента, Управлению образования и лично Эрику Вазоллеру за предоставленный шанс особенным детям стать частью большого творческого проекта. А активное участие в нем детей и подростков из разных регионов страны еще раз доказывает, что, когда есть сильная воля, стремление и упорство, то можно достичь успехов в любой сфере.