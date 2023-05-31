Дело о жестоком избиении девушки в Усть-Каменогорске передали в суд

В начале апреля 2023 года в социальных сетях появилось видео жестокого избиения девушки сверстницами. Инцидент был заснят в туалете торгового дома Усть-Каменогорска. Сегодня, 31 мая, стало известно, что уголовное дело передали в суд, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала yk.kz руководитель областного управления образования Инесса Чернышева, завершены следственные мероприятия по делу об учащейся колледжа Усть-Каменогорска, которую избили сверстницы.

Дело передано в суд.

Эту информацию подтвердила тетя пострадавшей девочки Токжан Досумова. По ее словам, дата первого заседания назначена на 5 июня. Обвиняемыми по делу проходят три девушки, хотя во время следствия были установлены 14 участников инцидента – те, кто был рядом, снимал на камеру.

Токжан Досумова попросила, чтобы заседания проходили открыто, то есть с участием журналистов и общественности. Мнение суда по этому вопросу пока неизвестно.

Как рассказали в Департаменте полиции ВКО, в отношении подозреваемых лиц определена квалификация по нескольким статьям УК РК.

"Уголовное дело окончено производством, участники процесса ознакомлены c результатами расследования". Пресс-служба ДП ВКО

В соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК иная информация досудебного расследования не подлежит разглашению.

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4 апреля 2023 года сообщалось, что жестокое избиение девочки в Усть-Каменогорске попало на видео, которое распространили в соцсетях. Выяснилось, что это произошло более месяца назад в одном из торговых центров Усть-Каменогорска. Факт избиения был зарегистрирован полицией.

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Позднее выяснилось, что случай, произошедший в торговом центре Усть-Каменогорска, не единственный и пострадавшая регулярно подвергалась нападкам.