Жестокое избиение девочки в Усть-Каменогорске попало на видео

В социальных сетях появилось видео, на котором происходит жестокое избиение девочки-подростка другими ее сверстницами, сообщает Zakon.kz.

На видео пострадавшая зовет на помощь, когда ее избивали, а затем с нее стали снимать одежду.



В полиции прокомментировали данный инцидент.

"Данное избиение произошло более месяца назад. Данный факт зарегистрирован. В настоящее время проводится досудебное расследование. Иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат". Пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области





В Алматинской области расследуют избиение 12-летнего подростка. Во время школьной драки пятиклассник получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.