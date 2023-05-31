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Законодательство РК

Мажилис ратифицировал изменения в соглашение о миротворческой деятельности стран ОДКБ

Казахстан, ОДКБ, Мажилис Фото: Минобороны РК
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 31 мая ратифицировали три соглашения, касавшиеся деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Документы направлены на рассмотрение в Сенат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил проект закона "О ратификации Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности" вице-министр обороны Султан Камалетдинов.

Документ направлен на создание механизма сотрудничества по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что сотрудничество по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи, связанным с временным пребыванием формирований на территориях государств-членов организации, осуществляется через их компетентные органы. 

Под юрисдикцию направляющей стороны подпадают преступления и иные правонарушения:

  • совершенные лицами, входящими в состав формирований направляющей стороны против направляющей стороны или лиц, входящих в состав формирований направляющей стороны;
  • совершенные лицами, входящими в состав формирований направляющей стороны при исполнении служебных обязанностей; 
  • совершенные гражданами принимающей стороны, не входящими в состав формирований направляющей стороны, в местах дислокации при условии задержания указанных лиц на месте преступления – до выполнения неотложных следственных действий в месте дислокации. 
"В случае совершения правонарушения на территории принимающей стороны лицом, входящим в состав формирования одной из направляющих сторон, против другой направляющей стороны в месте ее дислокации проведение неотложных следственных действий осуществляется направляющей стороной, в месте дислокации которой совершено правонарушение. Далее соответствующие материалы передаются другой направляющей стороне для продолжения осуществления уголовного преследования в отношении лица, входящего в состав ее формирования, совершившего правонарушение", – сказано в заключении профильного комитета.

Депутаты Мажилиса также ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора  о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года.


"Протокол предусматривает изменения в соглашение, устанавливающее порядок применения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности в операциях ООН по поддержанию мира. Так, для применения в операции ООН по поддержанию мира коллективные миротворческие силы ОДКБ будут создаваться под эгидой координирующего государства. Условия участия коллективных миротворческих сил ОДКБ в операции ООН по поддержанию мира будут определяться в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН. Отдельные вопросы, связанные с включением миротворческих контингентов в коллективные миротворческие силы ОДКБ, предназначенные к применению в операциях ООН по поддержанию мира, будут регламентироваться двух- и многосторонними соглашениями между координирующим государством и другими государствами-членами", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса. 

Отмечается, что каждое государство-член вправе будет направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в Системе обеспечения готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о своем участии Совет коллективной безопасности ОДКБ.

В этот день депутаты также ратифицировали Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности".

"Соглашение регулирует вопросы взаимодействия сторон при организации совместного материально-технического и медицинского обеспечения группировок войск (коллективных сил) ОДКБ. Стороны будут проводить согласованную военно-техническую политику, направленную на обеспечение войск (коллективных сил) ОДКБ современными однотипными и (или) совместимыми образцами вооружения, военной и специальной техники, а также материальными средствами", – отметил вице-министр обороны Султан Камалетдинов.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что обеспечение группировок войск (коллективных сил) ОДКБ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами будет осуществляться сторонами самостоятельно за счет собственных средств в соответствии с национальными законодательствами сторон за счет средств, выделенных на эти цели в рамках целевых межгосударственных программ, реализуемых в формате организации или двустороннем формате, а также за счет военно-технической помощи, оказываемой сторонами друг другу.

Отмечается, что в соответствии со статьей 4 соглашения Совет министров обороны и Комитет секретарей Советов безопасности ОДКБ определяют единые подходы к организации материально-технического и медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ, в том числе в отношении унификации единых расчетно-снабженческих единиц, норм накопления и порядка эшелонирования запасов материальных средств.

При этом материально-техническое и медицинское обеспечение при развертывании и применении войск (коллективных сил) ОДКБ осуществляется сторонами самостоятельно. В случае, когда материально-техническое и медицинское обеспечение войск (коллективных сил) ОДКБ направляющей стороной затруднено, оно может осуществляться за счет ресурсов принимающей или другой стороны на основе договоренностей между ними.

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