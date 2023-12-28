Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сенат ратифицировал изменения в устав ОДКБ о взаимодействии в сфере биобезопасности

Сенат ратифицировал изменения в устав ОДКБ о взаимодействии в сфере биобезопасности Фото: paodkb.org
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 28 декабря 2023 года ратифицировали четвертый протокол о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ депутат Сената Дархан Кыдырали. По его словам, протокол подписан 26 августа 2022 года в целях юридического оформления изменений, вносимых в устав Организации Договора о коллективной безопасности, ратифицированный Законом РК от 1 июля 2003 года.

"Протокол предусматривает дополнения в статьи 8 и 17 устава. В частности, внесены изменения в статью 8 устава, позволяющие расширить государствам членам Организации Договора о коллективной безопасности взаимодействие в сфере биологической безопасности. Кроме того, во исполнение решения Совета коллективной безопасности организации от 28 ноября 2019 года "О внесении изменений в нормативные правовые акты Организации Договора о коллективной безопасности" в статью 17 устава вносится дополнение, позволяющее досрочно прекратить полномочия генерального секретаря организации по решению Совета коллективной безопасности Организации согласно представлению Совета министров иностранных дел Организации", – сообщил Дархан Кыдырали.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что принятие закона позволит расширить сферу взаимодействия государств членов ОДКБ и оперативно решать кадровые вопросы секретариата организации.

Депутат Сената Сергей Ершов отметил, что целью Организации Договора о коллективной безопасности является укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

"В настоящее время очевидно, что Организация Договора о коллективной безопасности имеет особую актуальность в условиях биологической и санитарно-эпидемиологической безопасности. В связи с этим предложенные поправки несут концептуальный характер и дают дополнительный импульс в дальнейшее укрепление и развитие системы коллективной безопасности на базе организации. Необходимо подчеркнуть, что данные изменения позволят устранить правовые коллизии в уставе организации и регламентировать порядок досрочного освобождения генерального секретаря данной организации", – указал он.

14 сентября 2023 года парламент Казахстана ратифицировал ряд международных договоров в рамках ОДКБ, направленных на оказание правовой помощи и взаимодействие в сфере материально-технического, а также медицинского обеспечения.

Читайте также

Когда и как назначают управляющую компанию для управления кондоминиумом МЖД
Когда и как назначают управляющую компанию для управления кондоминиумом МЖД: правила
В Казахстане изменили правила организации питания школьников и студентов колледжей
В Казахстане изменили правила организации питания школьников и студентов колледжей
Новые меры поддержки экспортеров появятся в Казахстане
Новые меры поддержки экспортеров появятся в Казахстане
Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК Дархан Кыдырали ОДКБ Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск
Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: