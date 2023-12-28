Сенат ратифицировал изменения в устав ОДКБ о взаимодействии в сфере биобезопасности

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 28 декабря 2023 года ратифицировали четвертый протокол о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ депутат Сената Дархан Кыдырали. По его словам, протокол подписан 26 августа 2022 года в целях юридического оформления изменений, вносимых в устав Организации Договора о коллективной безопасности, ратифицированный Законом РК от 1 июля 2003 года.

"Протокол предусматривает дополнения в статьи 8 и 17 устава. В частности, внесены изменения в статью 8 устава, позволяющие расширить государствам членам Организации Договора о коллективной безопасности взаимодействие в сфере биологической безопасности. Кроме того, во исполнение решения Совета коллективной безопасности организации от 28 ноября 2019 года "О внесении изменений в нормативные правовые акты Организации Договора о коллективной безопасности" в статью 17 устава вносится дополнение, позволяющее досрочно прекратить полномочия генерального секретаря организации по решению Совета коллективной безопасности Организации согласно представлению Совета министров иностранных дел Организации", – сообщил Дархан Кыдырали.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что принятие закона позволит расширить сферу взаимодействия государств членов ОДКБ и оперативно решать кадровые вопросы секретариата организации.

Депутат Сената Сергей Ершов отметил, что целью Организации Договора о коллективной безопасности является укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

"В настоящее время очевидно, что Организация Договора о коллективной безопасности имеет особую актуальность в условиях биологической и санитарно-эпидемиологической безопасности. В связи с этим предложенные поправки несут концептуальный характер и дают дополнительный импульс в дальнейшее укрепление и развитие системы коллективной безопасности на базе организации. Необходимо подчеркнуть, что данные изменения позволят устранить правовые коллизии в уставе организации и регламентировать порядок досрочного освобождения генерального секретаря данной организации", – указал он.

14 сентября 2023 года парламент Казахстана ратифицировал ряд международных договоров в рамках ОДКБ, направленных на оказание правовой помощи и взаимодействие в сфере материально-технического, а также медицинского обеспечения.