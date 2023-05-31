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Токаев прилетел в Алматы

Токаев прилетел в Алматы Фото: скриншот видео
31 мая 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе президента, Касым-Жомарт Токаев посетит социальные объекты мегаполиса, а также проведет ряд встреч.

В Алматы также запланирована встреча президента с министром иностранных дел Республики Корея Пак Чжином.

В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретил аким южной столицы Ерболат Досаев.


Ранее глава государства в Twitter опубликовал посты, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "важно продолжить изучение этих мрачных страниц истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших".

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Досаев Ерболат Токаев Касым-Жомарт Алматы
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