Токаев прилетел в Алматы

31 мая 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе президента, Касым-Жомарт Токаев посетит социальные объекты мегаполиса, а также проведет ряд встреч.

В Алматы также запланирована встреча президента с министром иностранных дел Республики Корея Пак Чжином.

В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретил аким южной столицы Ерболат Досаев.





Ранее глава государства в Twitter опубликовал посты, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "важно продолжить изучение этих мрачных страниц истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших".