Учителя-актеры и персонажи книг: как в Мангистау популяризируют культуру чтения

Нравоучения и требования читать с современными школьниками уже не работают, говорят учителя. Поэтому педагоги придумывают креативные идеи, чтобы привить детям любовь к книгам, сообщает Zakon.kz.

В школе села Жетыбай Каракиянского района реализуют проект "Читай книгу по 20 минут в день!". Сейчас в нем участвуют 26 учителей, 120 школьников и больше сотни родителей. Проект запланирован на три учебных года. Первый этап "5 песен – 5 книг" уже прошел: дети, родители и учителя читали по 5 книг и изучали историю пяти песен. По второму этапу "Прочитай 24 книги за полгода" также уже подвели итоги и провели конкурс, где каждый читатель должен был ответить на вопросы по 24 прочитанным книгам. Участники проекта, которые набрали наибольшее количество баллов, получили приз – велосипед.

Для мотивации школьников к чтению в школе даже внедрили новаторские идеи. Например, идея "Читаем и собираем" заключается в том, чтобы собрать из конструктора героев прочитанных произведений. Персонажей собирают в кабинете робототехники. Это, как говорят педагоги, повышает интерес ребенка к чтению, а также развивает технические знания и мышление. Уже изготовлены роботы по сказкам "Слон и обезьяна", "Три медведя" и по произведению "Меня зовут Кожа". На создание каждого персонажа уходит в среднем 3-4 месяца.

"Это позволяет создавать тематические композиции, развивать зрительное восприятие. Тем самым школьники и родители создали очень интересную среду. Родители и дети совместно работают, а школьники открывают в себе новые таланты. Также у нас есть такие идеи, как "читаем и играем", "читаем и развиваем", "читаем и строим". За каждой закреплены ответственные специалисты: школьный психолог, дефектолог, учителя физической культуры, начальных классов, информатики", – рассказывает директор школы Гульназ Ибраева.

Третий этап проекта "8 жанров за 8 месяцев" будет реализован в следующем учебном году. К слову, этот проект уже заинтересовал многие школы региона – здесь готовы перенять полученный опыт.

А в сельской школе-гимназии Тупкараганского района работает целый актерский состав из учителей. Раз в месяц библиотекарь выдает группе учителей-предметников одну книгу. По ней педагоги сами пишут сценарий, распределяют роли и ставят мини-спектакль. Все костюмы и реквизиты также готовят самостоятельно.

"По этому проекту "Одна книга – одна сцена" мы работаем уже второй год. В нем участвуют абсолютно все учителя, а их в гимназии больше ста. Со следующего года планируем привлекать к этому проекту и школьников", – отмечает Аманкул Копашова, директор школы-гимназии им. М. Абдыхалыкова.

В конце года всегда подводят итоги и выбирают лучший спектакль. Например, в прошлом году победителями стали учителя начальных классов, которые поставили спектакль по произведению Саина Муратбекова "Дикая яблоня". Также определяют лучшего актера, лучшую роль второго плана, лучшего сценариста.

Актауские школы также не отстают. В средней школе №29 им. Фаризы Онгарсыновой реализуют сразу несколько проектов для развития интереса к чтению книг. Здесь модернизировали библиотеку, открыли Сoworking зону, оформили зону BookCrossing, зону свободного чтения.

"Работа ведется по нескольким направлениям с использованием современных методов как библиотечной работы, так и нестандартных форм пропаганды чтения и рекламы книг. Например, "Табысты оқу" – это саморазвитие через чтение книг. Читателю дается возможность самому выбрать книгу, при этом время чтения не ограничено", – говорит Люция Кенжегалиева, заведующая библиотекой СШ №29 г. Актау.

Самое главное – это понять и объяснить другому читателю, чем эта книга интересна или неинтересна, и рекомендовать либо не рекомендовать ее к чтению.

Отдельное направление работы библиотеки – это "Каникулы интересны с книгой" – то есть дистанционное чтение книг в период каникул. Формы работы – это рассылка виртуальной книжной выставки "New Best Book – менім пайдам", видеобзоры "Я прочел – тебе советую".

В этом году школа начала реализацию проекта "Бір әлем-бір мектеп-бір кітап" – это коллективное чтение учителей и школьников. Здесь диапазон для творческого выражения огромен – это дебатные выступления, инсценирование, реклама книг через соцсети, создание буктрейлеров, видеороликов, моделирование 3D-книг. Учеников начальных классов заинтересовывают при помощи сказок.

"В рамках проекта "Бабушкины сказки" в классах проводится одновременное чтение сказок во время перемен, затем детям дается задание на дом, например, нарисовать рисунок по мотивам сказки. Кроме того, есть в школе и проект "Әдеби Маңғыстау – Литературный Мангистау". Здесь читатели библиотеки знакомятся с творчеством местных авторов", – сказала Люция Кенжегалиева.

Коворкинг зоны, или места для чтения, уже открыты в 33 школах области. Кроме того, в более чем 40 школах региона действует буккроссинг, или обмен книгами.