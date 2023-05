83-летний Аль Пачино станет отцом четвертый раз

В публикациях различных СМИ отмечено, что Нур Альфала и оскароносный актер начали встречаться в апреле 2022 года.

Примечательно, что Нур Алфаллах и ранее встречалась с мужчинами намного старше себя: с Миком Джаггером, Клинтом Иствудом, миллиардером Николасом Берггрюэном. Сама девушка происходит из обеспеченной семьи: является дочерью кувейтского бизнесмена.

Теперь же многочисленные таблоиды сообщают, что американский актер ожидает четвертого наследника.

BREAKING: 82-year-old Al Pacino is expecting his fourth child with 29-year-old girlfriend Noor Alfallah 🎉 pic.twitter.com/hPS7s49ivD