83-летний Аль Пачино станет отцом четвертый раз

29-летняя подруга Аль Пачино, кинопродюсер Нур Альфала, находится на восьмом месяце беременности. Звезда фильмов "Крестный отец" и "Лицо со шрамом" в 83 года станет отцом четвертый раз, сообщает Zakon.kz.

В публикациях различных СМИ отмечено, что Нур Альфала и оскароносный актер начали встречаться в апреле 2022 года.

Примечательно, что Нур Алфаллах и ранее встречалась с мужчинами намного старше себя: с Миком Джаггером, Клинтом Иствудом, миллиардером Николасом Берггрюэном. Сама девушка происходит из обеспеченной семьи: является дочерью кувейтского бизнесмена.

Теперь же многочисленные таблоиды сообщают, что американский актер ожидает четвертого наследника.

BREAKING: 82-year-old Al Pacino is expecting his fourth child with 29-year-old girlfriend Noor Alfallah 🎉 pic.twitter.com/hPS7s49ivD — Daily Loud (@DailyLoud) May 31, 2023

Хотя Аль Пачино никогда не был женат, у него трое детей: от преподавателя актерского мастерства Яны Тэррант (дочь) и актрисы Беверли Д’Анджело (двойняшки сын и дочь).

Получается, что вскоре Аль Пачино заберет лавры у Роберта Де Ниро. 79-летний актер больше не будет самым почтенным по возрасту голливудским актером.

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О пополнении в семье актер рассказал в ходе интервью о новом фильме "Уикенд с батей".