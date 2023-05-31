Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2023 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Предпринимательская деятельность

Правительство внесло поправки, касающиеся мер государственной поддержки предпринимательства.

В частности, разрешено субсидирование по проектам строительства, расширения торговых центров, торговых объектов современного формата и многофункциональных комплексов в торговой деятельности (за исключением торгово-развлекательных центров) с площадью не менее 1000 квадратных метров, реализуемым предпринимателями в соответствии со следующими отраслями:

"Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями";

"Аренда и управление собственной недвижимостью", за исключением проектов в столице, городах республиканского значения.

При кредитовании проектов по строительству или реконструкции и оснащению оборудованием новых гостиниц категории "3", "4" и "5" звезд, реализуемых в областных центрах и использующих франшизы в сфере гостиничного бизнеса международных гостиничных сетей, имеющих не менее тысячи гостиничных объектов в десяти и более странах мира, в рамках ОКЭД 5510 (предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания) максимальная сумма кредита/финансового лизинга составляет не более 5 млрд тенге со сроком не более 7 лет без права пролонгации срока субсидирования.

В случае принятия положительного решения уполномоченным органом финансового агентства по проектам строительства, расширения торговых центров/торговых объектов современного формата/многофункциональных комплексов в торговой деятельности в решении указываются обязательства предпринимателей по увеличению уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог), достижению роста фонда оплаты труда с сохранением рабочих мест или увеличению среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам или социальным отчислениям, на 10% после двух финансовых лет с даты решения уполномоченного органа финансового агентства, наличию торговых мест для реализации продовольственных и непродовольственных товаров с маркировкой "Сделано в Казахстане", а также по реализации на территории объекта продовольственных товаров, в том числе социально значимых продовольственных товаров.

Также изменены Правила предоставления инновационных грантов на технологическое развитие действующих предприятий. Поправки касаются процедуры предоставления грантов и подачи заявки.

Кроме того, определены основания для отказа в предоставлении инновационного гранта:

установление несоответствия заявителя, недостоверности документов, представленных для получения инновационного гранта, или данных (сведений), содержащихся в них;

отрицательное решение Совета по грантовому финансированию.

Освобождение от НДС

Реализацию отдельных бытовых приборов и электротехники освободили от НДС.

Налоговым кодексом определены условия, при одновременном соблюдении которых реализация бытовых приборов или приборов бытовой электроники, а также их компонентов освобождается от НДС:

в состав реализуемого бытового прибора или прибора бытовой электроники, а также их компонентов входят ранее ввезенные сырье и материалы, а также их компоненты, которые освобождаются от НДС в соответствии с Налоговым кодексом;

бытовые приборы или приборы бытовой электроники, а также их компоненты включены в перечень бытовых приборов и приборов бытовой электроники, а также их компонентов, реализация которых освобождается от НДС, утвержденный уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом.

Перечень бытовых приборов и приборов бытовой электроники, а также их компонентов, реализация которых освобождается от НДС, включает в себя печи, котлы, насосы, установки для кондиционирования воздуха, холодильники, морозильники, машины посудомоечные, стиральные, пылесосы, электроводонагреватели, мониторы, проекторы. Всего 37 товарных групп по кодам ТН ВЭД ЕАЭС.

Утверждена новая форма реестра уполномоченных представителей, применяющих освобождение от НДС при реализации транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, приобретенных у их производителя.

Фонд поддержки инфраструктуры образования

Имущество, поступившее в собственность государства по отдельным основаниям (в частности, изъятое у коррупционеров), будут передавать в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Соответствующие дополнения внесены в Правила учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным основаниям.

В частности, поправками предусмотрено, что имущество в виде денег зачисляется в доход бюджета или Фонд поддержки инфраструктуры образования. Иностранная валюта зачисляется в доход бюджета или Фонд поддержки инфраструктуры образования по официальному курсу обмена валют, определенному на день совершения операции, через филиалы Национального банка РК.

Порядок приема, хранения, реализации неконвертируемой иностранной валюты, обращенной в собственность государства по отдельным основаниям, а также зачисления денег, полученных от их реализации, в бюджет или Фонд поддержки инфраструктуры образования устанавливается Национальным банком РК.

Молодежная политика

Индекс развития молодежи появится в Казахстане.

Это показатель, по которому будут определять эффективность проводимой государством молодежной политики.

Индекс развития молодежи измеряет 7 направлений по 33 индикаторам, среди которых:

Образование (охват средним образованием, уровень качества образования, доля трудоустроенных выпускников, удовлетворенность системой образования и др.). Здоровье и благополучие (уровень заболеваемости молодежи онкологией, ВИЧ, СПИД, инфекциями, передающимися половым путем, туберкулезом, психическое здоровье, ранняя беременность и др.). Занятость и возможности (количество работающей молодежи, самозанятых, ИП и ЮЛ, безработных и категории NEET и др.). Политическое и гражданское участие (количество депутатов маслихатов, членов общественных советов, волонтеров и занимающихся благотворительностью и др.). Спорт, досуг и доступ к инфраструктуре (количество ресурсных центров, удовлетворенность досугом, наличие собственного жилья). Безопасность (доля потерпевших среди молодежи, уровень преступности, доля респондентов, отметивших, насколько чувствуют себя в безопасности, идя по улице один (одна) в районе своего проживания).

Обременение или отчуждение стратегического объекта

Министерство национальной экономики утвердило форму заявления собственника стратегического объекта для получения разрешения на обременение либо его отчуждение.

Обременение стратегических объектов, принадлежащих физическим лицам и негосударственным юридическим лицам, правами третьих лиц либо их отчуждение возможно на основании решения Правительства РК.

Внешние займы квазигоспредприятий

Министерство национальной экономики утвердило Правила согласования объемов внешних займов квазигосударственного сектора.

Объем внешних займов квазигосударственного сектора устанавливают путем определения предельного объема внешнего долга квазигосударственного сектора в порядке, установленном центральным уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, с учетом рекомендаций Комиссии по вопросам определения предельного объема внешнего долга квазигоссектора при уполномоченном органе по государственному планированию, создаваемой уполномоченным органом по государственному планированию.

Предложения об объемах внешних займов на планируемый период направляются центральным уполномоченным органом по государственному планированию в Аппарат Правительства РК.

Предложения об объемах внешнего заимствования квазигоссектора выносятся на заседание Правительства РК. Перечень субъектов квазигоссектора, в отношении которых определяется предельный объем внешнего долга, утверждается центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

Лимит госгарантии по поддержке экспорта

Установлен порядок определения суммы лимита предоставления государственной гарантии по поддержке экспорта.

Государственная гарантия РК по поддержке экспорта – обязательство Правительства РК перед национальной компанией, осуществляющей функции по поддержке экспорта, в соответствии с условиями договора гарантии полностью или частично погасить ее задолженность по страховым выплатам.

Сумма лимита предоставления государственной гарантии по поддержке экспорта на соответствующий год формируется исходя из:

объемов расходов республиканского бюджета на планируемый финансовый период;

затрат на обслуживание правительственного долга на планируемый финансовый год, затрат, связанных с выполнением обязательств по государственным гарантиям и поручительствам государства, на планируемый финансовый год, представленных центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;

предложения уполномоченного органа о предоставлении государственной гарантии по поддержке экспорта.

К предложению уполномоченного органа прилагаются его положительное отраслевое заключение и следующие документы национальной компании, осуществляющей функции по поддержке экспорта:

копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие статус национальной компании, осуществляющей функции по поддержке экспорта;

аудированная финансовая отчетность национальной компании, осуществляющей функции по поддержке экспорта, за последние три года;

план развития национальной компании, осуществляющей функции по поддержке экспорта;

рейтинговый отчет.

Здравоохранение

Министерство здравоохранения утвердило Стандарт организации оказания детской хирургической помощи.

Детская хирургическая помощь предоставляется в экстренной, неотложной и плановой формах и в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях.

Детская хирургическая помощь оказывается детским хирургом, а также медицинской сестрой расширенной, общей либо специализированной практики.

Хирургические вмешательства проводятся детям после получения информированного согласия законных представителей с проведением подробного инструктажа о послеоперационном поведении и необходимости своевременного информирования детского хирурга об изменении состояния здоровья в послеоперационном периоде.

Отказ от хирургического вмешательства, с указанием возможных последствий, оформляется записью в медицинских документах, в том числе в электронном формате, и подписывается законными представителями ребенка, а также детским хирургом.

Организация здравоохранения, оказывающая детскую хирургическую помощь при выявлении фактов физического насилия в отношении детей обязана предоставить информацию (экстренное извещение) органам внутренних дел.

Также утвержден Стандарт оказания урологической и андрологической помощи.

Урологическая и андрологическая помощь оказывается в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, на дому, в экстренной и плановой формах, организациями здравоохранения, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

ОСМС

Иностранцев и членов их семей будут учитывать в системе ОСМС.

Правила ведения учета потребителей и предоставления права на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования дополнены новой главой 2-1 "Порядок ведения учета потребителей, относящихся к категории "иностранцы, и члены их семей, временно пребывающие на территории РК в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного РК".

Государственной корпорацией список указанных лиц формируется на основании данных из автоматизированной ИС "Иностранная рабочая сила" МТСЗН РК, ИС миграционной полиции МВД РК.".

Залог движимого имущества

В сведения о залоге движимого имущества теперь можно вносить изменения.

Минюст утвердил правила корректировки сведений о залоге движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации.

Корректировка сведений производится по заявлению заинтересованного лица. Для получения государственной услуги услугополучатель обращается к услугодателю с заявлением либо направляет заявление через через веб-портал "электронного правительства": egov.kz с приложением перечня документов.

При заполнении заявления услугополучатель вносит сведения о зарегистрированном залоге с указанием пояснения ошибок для внесения изменений.

После заполнения заявления вкладывает электронные копии подтверждающих документов (договор залога, свидетельство о регистрации залога).

Госкорпорация проверяет сведения, указанные в заявлении на регистрацию, сверяет сведения с данными архивными материалов, а затем исправляет технические ошибки путем внесения дополнительной записи в реестр залога движимого имущества, а также в свидетельство о регистрации залога.

Майнинг

Утверждены Правила учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга.

Учет и ведение реестра АПК для цифрового майнинга осуществляется МЦРИАП в целях контроля и выявления незаконно осуществляющих цифровыми майнерами деятельность по цифровому майнингу, а также обеспечения энергетической безопасности страны.

Под учетом и ведением реестра понимается:

внесение сведений об АПК в реестр;

актуализация реестра при изменении (дополнении) сведений, представленных заявителями, а также при исключении АПК из реестра.

Учет и ведение реестра осуществляется на основании поданных заявлений о включении (исключении) или внесения изменений и дополнений в реестр. Заявление о включении в реестр подается за 5 дней до начала осуществления майнером своей деятельности.

Запрет на ввоз/вывоз товаров

С 9 июня установлен запрет на вывоз аммофоса и нитрат аммония из РК.

Запрет на вывоз из Казахстана автомобильным транспортом аммофоса и нитрата аммония вводится сроком на шесть месяцев.

Контроль специфических товаров

Утверждены Методические рекомендации по созданию и ведению внутрифирменной системы контроля специфических товаров.

Создание внутрифирменных систем контроля специфических товаров является обязательным для юридических лиц РК, осуществляющих научную, научно-техническую или производственную деятельность по обеспечению государственных нужд в области поддержания обороноспособности и национальной безопасности РК и систематически получающих доходы от внешнеэкономических сделок со специфическими товарами.

Создаваемая внутрифирменная система контроля специфических товаров состоит из следующего:

общие положения (основные понятия и определения, обязательство о соблюдении требований контроля специфических товаров, примерная структура внутрифирменной системы контроля специфических товаров);

основная часть (экспертиза внешнеэкономических операций, организация и проведение экспертизы, получение лицензий и разрешений, контроль отгрузки продукции, таможенное оформление и таможенный контроль, учет и хранение документов и информации, подготовка и обучение персонала, внутренние проверки).

Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за вопросы контроля специфических товаров проводит процедуру проверки внешнеторговых операций со специфическими товарами на предмет их соответствия требованиям контроля специфических товаров, в целях своевременного выявления подозрительных заказов во избежание участия в сомнительных сделках, которые могут повлечь за собой применение санкций к юридическому лицу.

Выявление подозрительных заказов осуществляется путем проведения проверки конечного пользователя и лиц, оказывающих посреднические услуги, участвующих в сделке, посредством направления запросов в компетентный орган страны-получателя и получения от них гарантий о том, что специфический товар будет использоваться в заявленных целях.

Также утверждены Критерии всеобъемлющего контроля.

Всеобъемлющий контроль – контроль товаров, не входящих в контрольный список специфических товаров.

Физические и юридические лица РК при осуществлении экспорта, реэкспорта, импорта, транзита, оказании экстерриториальных посреднических услуг или технической помощи с товарами или услугами, не включенными в контрольный список, руководствуются следующими критериями всеобъемлющего контроля:

наличие намерения импортера или конечного пользователя осуществить оплату за товары или услуги по цене выше рыночной;

осуществление оплаты за товары или услуги наличным платежом;

отказ импортера от предоставления информации по конечному пользователю и целям использования товаров или услуг;

заявленная цель использования товаров не соответствует назначению использования таких товаров;

наличие условий о конфиденциальности информации по конечному использованию товаров или услуг;

наличие условий к упаковке и маркировке товаров, препятствующих или затрудняющих прохождение таможенного контроля через таможенные границы;

нерациональный способ или маршрут доставки товара до пункта назначения;

осуществление доставки товара в страну с нестабильной военно-политической обстановкой.

Наличие одного из указанных критериев является основанием полагать, что результаты действий или товары физических и юридических лиц РК, намеревающихся осуществить экспорт, реэкспорт, импорт, транзит специфических товаров, оказать экстерриториальные посреднические услуги или техническую помощь с товарами или услугами, не включенными в контрольный список, могут быть использованы в целях создания оружия массового уничтожения или средств доставки, вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении актов терроризма.

Земля

Изменены Правила выявления земельных участков, не используемых по назначению или используемых с нарушением законодательства.

В частности, выявление земельных участков, предназначенных для строительства объектов и не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением земельного законодательства РК, производится путем проведения государственного контроля собственников (землепользователей) земельных участков, предоставленных для строительства объектов, на предмет подтверждения фактов использования (неиспользования) таких участков в соответствующих целях или использования с соблюдением (нарушением) земельного законодательства республики.

Охрана окружающей среды, сельское хозяйство, ветеринария

Изменились критерии оценки степени риска и проверочные листы в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

В частности, в новой редакции изложены:

Степень нарушений требований в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в отношении субъектов охотничьего хозяйства;

Степень нарушений требований в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в отношении субъектов рыбного хозяйства;

Степень нарушений требований в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в отношении деятельности водохозяйственных организации и субъектов водопользования;

Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям в области охраны,воспроизводства и использования животного мира в отношении деятельности субъектов охотничьего хозяйства;

Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям в области охраны,воспроизводства и использования животного мира в отношении деятельности субъектов рыбного хозяйства.

Изменения в Правилах сенокошения и пастьбы скота на участках государственного лесного фонда.

В частности, внесено дополнение, согласно которому строительство объектов на землях государственного лесного фонда, где лесные ресурсы предоставлены в долгосрочное лесопользование для сенокошения и пастьбы скота осуществляет в соответствии со статьей 102-2 Кодекса и статьей 27-2 закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан".

При долгосрочном лесопользовании лесопользователи на предоставленных участках возводят временные (навесы, сторожки, изгороди, загоны) строения.

Загоны строятся с учетом вида, возраста животных с расчетом на одно животное, не допускающих задавливание и травмирование животных и людей.

Размещение животных в загонах осуществляется из расчета с соблюдением следующей нормы:

для крупных животных (верблюды, лошади, крупный рогатый скот, далее - крупные животные) - 3 м2 на одно животное;

для мелких животных (овцы, козы, свиньи) - 1,7 - 2 м2 на одно животное.

Дополнительно для крупных животных в загонах оборудуют привязи.

Загоны строят из металлоконструкций с высотой:

для крупных животных - не менее 1,5 м;

для мелких животных - не менее 1 м.

Секции и загоны оборудуют изгородями, воротами, исключающими возможность травмирования животных.

При краткосрочном лесопользовании допускается только установка ограждения и передвижных пригодных для проживания помещений без снятия плодородного слоя.

Размеры указанных строений и их размещение указываются в договоре долгосрочного и краткосрочного лесопользования, а также в лесном билете.

Пастьба коз на участках государственного лесного фонда, кроме саксауловых лесов, допускается только на специально отведенных огороженных участках.

Расширен перечень специалистов агропромышленного комплекса, привлекаемых в сельские населенные пункты.

Помимо агронома, ветеринарного врача, техника, фельдшера, зоотехника, рыбовода, технолога и фермера в него добавили агрохимика, бактериолога, химика, почвоведа, гидротехника, вирусолога, гельминтолога, фитопатолога, герболога и ряд других специалистов. Всего в перечне было 9 специальностей, стало - 24.

Электроэнергия

С 1 июня в Казахстане вырастут тарифы на электроэнергию.

К примеру, АО "Риддер ТЭЦ" поднимет тариф с 13,93 до 18,17 тенге за кВтч.

Экибастузская ГРЭС-2 — с 8,59 до 11,20 тенге за кВтч.

АО "Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС – с 11,19 до 14,02 тенге за кВтч.

ТОО "МАЭК-Казатомпром" города Мангистау – с 14,87 до 18,68 тенге за кВтч.

ГКП "Теплокоммунэнерго" города Семея – с 8,05 до 19,25 тенге за кВтч.

ТОО "Караганда Энергоцентр" – с 9,86 до 12,64 тенге за кВтч.

В целом тарифы подняты практически по всем группам энергопроизводящих организаций.

Связь, интернет, теле- радиовещание

Качество проводного интернета улучшится в Казахстане.

МЦРИАП увеличил показатель пропускной способности канала интернет-связи. Так, при передаче данных по каналам связи, организованным по волоконно-оптической линии связи между объектом измерения и тестовым сервером/аппаратным средством контроля, размещенным на сети передачи данных оператора пропускная способность канала связи увеличена с 70% до 80% от значения, установленного тарифным планом или договором.

Увеличение пропускной способности будет стимулировать операторов предоставлять услуги интернета заявленным параметрам в указанном тарифе что, в конечном счете окажет положительный эффект для потребителей.

Число обязательных теле-, радиоканалов в многоканальном вещании увеличили с 15 до 17.

Утверждены новые Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства РК о телерадиовещании.

Управление рисками при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и проверки на соответствие требованиям формируется посредством определения объективных и субъективных критериев, которые осуществляются в два этапа.

Также обновлены проверочные листы в сфере информатизации, связи, за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

Литература, культура

Внесены изменения в Правила присуждения специальной президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов.

Возраст претендентов на получение премии увеличен с 29 до 35 лет. Уточнено, что документы на соискание премии претенденты должны направить до 30 июня (ранее в документе было указано 31 июня). Опубликование указа президента о присуждении премии больше не приурочено ко Дню Независимости, а награждение лауреатов проводится ежегодно до 10 декабря.

Консульский сбор

Изменения в ставках консульского сбора за совершение консульских действий на территории иностранного государства.

Внесено дополнение, в соответствии с которым повторное свидетельство о регистрации актов гражданского состояния можно оформить за 25 американских долларов (либо 20 евро, 20 английских фунтов стерлингов, 25 швейцарских франков, 1420 российских рублей, 165 китайских юаней).

Социально значимые продукты

Розничные цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) будут устанавливать ежеквартально.

Министерство торговли изменило правила установления пороговых значений розничных цен на СЗПТ. Теперь акиматы должны вносить в уполномоченный орган ежеквартально предложения по пороговым значениям розничных цен на СЗПТ на предстоящий квартал. (Ранее это делалось всего раз в год).

Для определения пороговых значений розничных цен на СЗПТ уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней проводит макроэкономический анализ со дня предоставления акиматами предложений.

По итогам макроэкономического анализа устанавливаются пороговые значения розничных цен на СЗПТ на предстоящий квартал.

Размеры предельно допустимых розничных цен на СЗПТ утверждаются на уровне установленных пороговых значений розничных цен с допущением их увеличения не более чем на 15% предельной торговой надбавки.

В целях обеспечения продовольственной безопасности (при ЧС, повышении мировых цен на продовольствие, сбои в поставках и т.п.) акиматами допускается установление размера предельно допустимых розничных цен на СЗПТ без учета пороговых значений розничных цен.

При наличии СЗПТ от нескольких производителей или оптовых поставщиков, торговым организациям необходимо соблюдать размер установленных предельно допустимых розничных цен не менее чем на две позиции (ассортимент) данного СЗПТ.

Проверку соблюдения предпринимателями торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары будут осуществлять согласно новым критерим оценки степени риска и проверочному листу.

В частности, документ дополнен приложением, устанавливающим степень нарушений требований в части соблюдения размера торговой надбавки на СЗПТ и вознаграждения.

К примеру, нарушение по такому критерию, как наличие товарно-сопроводительных документов на продовольственные товары, оформленных изготовителем или поставщиком (продавцом) отнесли к незначительному.

Значительным нарушением будет отсутствие договоров поставки СЗПТ.

К грубым нарушениям отнесли установление размера предельной торговой надбавки более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика, указанной в договоре поставки СЗПТ, превышение торговой организацией размера вознаграждения 5%, а также превышение торговой организацией торговой надбавки более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

Бухгалтерский учет

Изменения в Правилах ведения бухгалтерского учета.

Уточнено, что при реализации активов в качестве запасов выписывается только накладная на отпуск запасов на сторону по форме З-2, при этом оформление акта приемки-передачи не требуется.

Если при приеме наличных денег используется контрольно-кассовая машина, то вместо квитанции выдается чек ККМ.

Своевременность сдачи авансового отчета и оставшихся в подотчете наличных денежных средств обеспечивает теперь не только бухгалтерская служба, но и руководство.

Утверждены новые Критерии оценки степени риска в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности для организаций публичного интереса.

Субсидирование туристской деятельности

Сокращен перечень документов для получения туроператором субсидий за иностранных туристов

Из списка документов исключили пассажирский купон, то есть часть билета, представленная в виде электронно-цифровой записи или на бумажном носителе, удостоверяющая заключение договора воздушной перевозки пассажира и его багажа.

В остальном обновленные правила субсидирования затрат туроператоров за каждого иностранного туриста повторяют действующую редакцию.

Как и ранее, размер субсидии составляет 15 000 тенге за каждого иностранного туриста.

Недропользование, нефть

Утверждены новые Критерии оценки степени риска в области изучения и использования недр и формы проверочных листов.

Также документ дополнен новым приложением Проверочный лист в области изучения и использования недр в отношении недропользователей, осуществляющих геологическое изучение недр, разведку твердых полезных ископаемых, добычу общераспространенных и твердых полезных ископаемых, за исключением урана, старательство, использование пространства недр, учет, хранение, обеспечение сохранности и достоверности геологической информации.

Графики транспортировки и поставки нефти будут составлять по новым правилам.

Теперь при разработке графиков учитываются следующие факторы:

внутренние потребности РК в объемах, определяемых уполномоченным органом;

действующая техническая пропускная способность магистральных нефтепроводов;

нестандартные ситуации (превышение допустимых значений по содержанию хлорорганических соединений, аварийные ситуации на отечественных нефтеперерабатывающих заводах, остановка НПЗ на внеплановый ремонт, посадки напряжения электроэнергии, внештатные ситуации на экспортных маршрутах, в том числе ограничения транспортировки нефти);

обстоятельства непреодолимой силы.

В новой редакции изложены Правила определения размера ущерба, причиненного вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче углеводородов и добыче урана.

Размер ущерба, причиненного вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче углеводородов и добыче урана, определяется исходя из объема фактических потерь углеводородов или урана, превышающих их нормированные потери, и определяется исходя из средней стоимости в соответствии с официальными котировками цен за отчетный период.

Споры, возникающие в связи с определением размера ущерба, разрешаются согласно пункту 2 статьи 9 ГК РК и статьи 9 АППК РК.

Военнослужащие, правоохранительные органы, антикор

Новые нагрудные знаки появились у военнослужащих: нагрудный знак "Үздік спортшы-жауынгер", "Спортшы-жауынгер" І, ІІ степеней, нагрудный знак авиационных наземных специалистов классной квалификации "Специалист 1 класса – наставник (мастер)", нагрудный знак подразделений Сил специальных операций Вооруженных Сил РК.

Военнослужащие, выполнившие все упражнения военно-спортивного комплекса, представляются к награждению знаком "Спортшы-жауынгер":

"Үздік" – если все нормативы выполнены не менее чем на 60 баллов, средний балл за выполнение всех нормативов не менее 80 баллов;

І степени – если все нормативы выполнены не менее чем на 60 баллов, средний балл за выполнение всех нормативов не менее 70 баллов;

ІІ степени – если половина и более нормативов выполнено не менее чем на 60 баллов, а остальные не менее 40 баллов, средний балл за выполнение всех нормативов не менее 60 баллов.

Выполнение упражнений военно-спортивного комплекса оценивают проверяющие из числа сержантов рот и выше.

Нагрудный знак Сил специальных операций Вооруженных Сил РК выдается военнослужащим в торжественной обстановке с вручением сертификата о прохождении курса базовой подготовки специального назначения, а также ветеранам указанного подразделения.

Расширен перечень сотрудников органов внутренних дел, имеющих право на получение жилищных выплат.

В центральном аппарате МВД это – Департамент специальной и мобилизационной подготовки, а также старший инспектор по особым поручениям, старший инспектор, оперативный дежурный дежурной части.

В Комитете уголовно-исполнительной системы – это Управление кадровой политики:

главный специалист группы профессиональной подготовки;

старший инспектор группы профессиональной подготовки.

В организациях (государственные учреждения), находящихся в ведении МВД РК:

старший инспектор по профессиональной служебной и физической подготовке;

инспектор по профессиональной служебной и физической подготовке. А также Отдел кадровой политики (отделение, группа)

старший инспектор по профессиональной служебной и физической подготовке;

инспектор по профессиональной служебной и физической подготовке.

В территориальных органах МВД РК:

старший инспектор по особым поручениям;

старший инспектор;

инспектор

старший инспектор группы по кадрам, профессиональной служебной и физической подготовке;

инспектор группы по кадрам, профессиональной служебной и физической подготовке.

В инструкцию по назначению и осуществлению пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам антикоррупционной службы внесены дополнения касательно замены пенсионного удостоверения.

Пенсионер, утерявший пенсионное удостоверение антикоррупционной службы, информирует кадровую службу Агентства, с предоставлением копии документов об обращении в Бюро находок и опубликовании объявления о недействительности утерянного пенсионного удостоверения в средствах массовой информации.

В случае порчи пенсионного удостоверения антикоррупционной службы, пенсионер предоставляет испорченное пенсионное удостоверение в кадровую службу Агентства для последующего уничтожения.

В случае изменения фамилии, имени или отчества пенсионер предоставляет в кадровую службу Агентства пенсионное удостоверение антикоррупционной службы, а также документ, удостоверяющий личность, в оригинале либо посредством сервиса цифровых документов с измененными данными.

Новое пенсионное удостоверение взамен утерянного или испорченного, а также при изменении фамилии, имени или отчества выдается кадровой службой Агентства после предоставления подтверждающих документов о возмещении в доход государства расходов на изготовление нового пенсионного удостоверения антикоррупционной службы, а также двух цветных фотографий размером 3х4 сантиметра.

Охранная деятельность

Обновлены Критерии оценки степени риска по государственному контролю за охранной деятельностью, за деятельностью специализированных учебных центров по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации, и за деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации.

В частности, документ дополнен тремя новыми приложениями:

Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям в сфере охранной деятельности; Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям за деятельностью специализированных учебных центров по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации; Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям за деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации.

Изменена форма проверочного листа.

Транспорт

Финансирование поддержки гарантийных обязательств производителей экологически чистых транспортных средств сократили в Казахстане.

Вдвое уменьшен размер ставки финансирования, связанного с поддержкой гарантийных обязательств в отношении экологически чистых транспортных средств категории М1, М2, М3 (легковые авто, в т.ч. автомобили с электродвигателями), N1, N2, N3 (грузовые ТС), а также самоходной сельскохозяйственной техники (тракторы и комбайны).

Изменения произошли в Правилах государственной регистрации гражданских воздушных судов.

В частности, поправки касаются порядка регистрации и учета беспилотных авиационных систем. (ранее употреблялся термин "беспилотный летательный аппарат").

Учету подлежат беспилотные авиационные системы с беспилотным воздушным судном максимальной взлетной массой 0,25 кг и более и все беспилотные авиационные системы вне зависимости от максимальной взлетной массы входящего в состав системы беспилотного воздушного судна, оснащенные техническими средствами способными осуществлять сбор персональных данных или конфиденциальной информации, за исключением беспилотных авиационных систем с беспилотным воздушным судном максимальной взлетной массы 750 кг и более, которые подлежат государственной регистрации.



Цены, ценообразование

Изменения в Правилах ценообразования на общественно значимых рынках.

В частности, уточнено, что при формировании предельной цены в себестоимости учитываются "расходы на оплату труда персонала, включая выплаты доплат и надбавок за условия труда, предусмотренные системой оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством.

При определении расходов на оплату труда в расчет принимается фактическая численность персонала (административно-управленческого и производственного), не превышающая нормативную численность, и среднемесячная заработная плата, принятая в действующей цене с учетом показателей прогноза социально-экономического развития РК (инфляция) или фактическая численность персонала (административно-управленческого и производственного), не превышающая нормативную численность (при наличии), но не превышающей нормативной численности персонала субъекта, и среднемесячная заработная плата в регионе (в области, городе республиканского значения, столице), в котором субъект оказывает услуги, согласно видам экономической деятельности, сложившейся по данным статистики за год, предшествующей подаче заявки.

Среднемесячная заработная плата в регионе (в области, городе республиканского значения, столице), в котором субъект оказывает услуги, согласно видам экономической деятельности, сложившаяся по данным статистики за год предшествующей подаче заявки принимается при ее превышении над среднемесячной заработной платы, принятой в действующей цене с учетом показателей прогноза социально-экономического развития РК (инфляция)".

Также внесены изменения в Структуру предельной цены розничной реализации товарного газа (в разрезе филиалов). В ней учтены крупные коммерческие потребители и майнеры.

В новой редакции изложен Расчет предельной цены розничной реализации товарного газа субъектов общественно значимого рынка.

Добавлены две новые группы потребителей:

1. Х группа потребителей – крупные коммерческие потребители.

Предельные цены, устанавливаемые для крупных коммерческих потребителей, не распространяются на отношения по реализации товарного газа, необходимого для производства:

социально значимых продовольственных товаров;

тепловой или электрической энергии для населения и юридических лиц, кроме лиц, осуществляющих цифровой майнинг.

2. XI группа потребителей – лица, осуществляющие цифровой майнинг или лица по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга.

Продовольственная безопасность

Мониторинг состояния продовольственной безопасности будут проводить по обновленным правилам.

Мониторинг проводится по перечню показателей в отношении:

объема производства продовольственных товаров, их товародвижения и наличия запасов;

цен на социально значимые продовольственные товары.

Перечень показателей отражает:

1 – объем производства продовольственных товаров;

с 2 по 18 – товародвижения продовольственных товаров;

с 19 по 23 – цен на социально значимые продовольственные товары;

24 – наличия запасов продовольственных товаров.

Ранее перечень показателей состоял из 36 пунктов.

Архитектура, строительство

Изменения в Правилах выдачи решения на снос зданий и сооружений.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений)" изложен в новой редакции.

В документе определены подвиды государственной услуги:

на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос строений) технически или технологически несложных объектов;

на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос строений) технически или технологически сложных объектов.

В Правилах аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ряд изменений.

В частности, определены Минимальные технические требования по техническому оснащению при проведении тестирования:

перед началом тестирования, экзаменуемые лица проходят идентификацию по предоставлению документа, удостоверяющего личность;

при запуске на тестирование используются металлоискатели ручного или рамочного типа. Применение металлоискателей при запуске на тестирование осуществляется в рамках обеспечения безопасности экзаменуемых лиц при проведении тестирования, а также недопущения проноса ими в здание средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации;

для того, чтобы начать тестирование, экзаменуемому лицу необходимо подтвердить личность посредством биометрической идентификации;

залы тестирования должны быть оборудованы рабочими станциями (процессор не менее Intel Core i3, оперативная память не менее 4 Гб), системы кондиционирования помещений, диспенсер, зал ожидания;

каждая рабочая станция должна быть оснащена веб-камерами для ведения видеозаписи процесса тестирования;

зал тестирования должен быть оборудован современной системой цифрового видео и аудио наблюдения. Для обеспечения прозрачности и объективности проведения тестирования аудитории в пунктах проведения обеспечиваются системой общего видеонаблюдения;

зал тестирования должен быть установлен принтер с возможностью печати;

зал тестирования должен быть оборудован управляемым коммутатором и локальной сетью, и соответствовать требованиям информационной безопасности.

Также в новой редакции изложен перечень государственных услуг "Аккредитация негосударственных аттестационных центров по аттестации инженерно-технических работников, участвующих в процессе проектирования и строительства" и разрешительные требования по аттестации и инженерно-технических работников участвующих в процессе проектирования и строительства.

Антитеррористическая защита

Утверждена инструкция по организации антитеррористической защиты объектов металлургической промышленности, относящихся к системообразующим.

Воспрепятствование совершению акта терроризма (снижение риска совершения акта терроризма) на объекте обеспечивается:

проведением организационных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта с учетом характера и специфики возможных террористических угроз, определяемых органами национальной безопасности, и их возможных последствий;

определением возможных причин и условий, способствующих совершению акта терроризма на объекте и их устранением;

оснащением необходимыми инженерно-техническими средствами;

обеспечением установленного пропускного режима;

организацией подготовки (обучением) персонала объектов и сотрудников субъектов охранной деятельности к первичному реагированию на угрозы совершения акта терроризма (выявление признаков совершения акта терроризма, информирование об этом руководства, правоохранительных и (или) специальных государственных органов);

контролем за соблюдением требований к обеспечению антитеррористической защищенности.

Таможенное декларирование товаров электронной торговли

В кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" добавилась новая глава, регламентирующая особенности таможенного декларирования, выпуска товаров электронной торговли и совершения таможенных операций при реализации эксперимента в области внешней электронной торговли товарами.

Эксперимент будут проводить с июня 2023 года до 31 декабря 2024 года.

Участники эксперимента: Министерство финансов РК, Министерство торговли и интеграции РК, операторы электронной торговли (юридические лица РК, допущенные к участию в реализации эксперимента и совершающие таможенные операции в отношении товаров электронной торговли), а также физические лица, постоянно или временно проживающие (временно пребывающие) на территории РК.

Товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами для нахождения и использования на территории РК, подлежат таможенному декларированию и выпуску таможенными органами без помещения под таможенные процедуры.

Таможенные операции в отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, совершаются декларантом - физическом лицом, являющимся получателем таких товаров, самостоятельно либо операторами электронной торговли от имени декларанта (физического лица).

Товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами, являются объектом обложения таможенными пошлинами, налогами, взимаемыми по единым ставкам.

Для исчисления таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, базой для их исчисления и применяемых видов ставок являются стоимость таких товаров и (или) их физическая характеристика (количество, масса, в т.ч. с учетом первичной неотделимой упаковки товара, объем или иные характеристики товара).

Стоимость ввозимых товаров электронной торговли заявляется в декларации на товары для экспресс-грузов на основании информации об их итоговой стоимости, указанной в документе о приобретении таких товаров (чеки, счета, банковские платежные документы), а при совершении таможенных операций операторами электронной торговли - также на основании сведений о приобретении таких товаров, полученных операторами электронной торговли от электронной торговой площадки (при наличии такой информации).

Таможенные сборы в отношении товаров электронной торговли не взимаются.

Налогообложение

Правительство утвердило перечень из 190 видов деятельности, по которым может применяться специальный налоговый режим розничного налога.

К примеру, это розничная торговля различными продовольственными и непродовольственными товарами, ряд строительных, отделочных работ, перевозки, деятельность такси, гостиничные услуги, аренда недвижимости и транспорта, образовательная деятельность, врачебная и стоматологическая практика, деятельность фитнес-центров, объектов культуры, химчистки, салоны красоты, ремонт техники, мебели, одежды, обуви, часов, ювелирных изделий и др.

Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Международное сотрудничество

Казахстан ратифицировал Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

Документ устанавливает особенности особенности применения генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита в случаях, когда помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита будет осуществляться таможенным органом одного государства-члена ЕАЭС, а генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей предоставлено таможенному органу другого государства-члена.

Также ратифицировано Соглашение о сотрудничестве стран СНГ по защите авторских и смежных прав.

Документ создаст правовые механизмы противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете.