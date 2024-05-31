Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2024 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с июня 2024 года.

Бизнес

Вводятся в действие отдельные поправки по вопросам ведения бизнеса.

В частности, в Предпринимательском кодексе появятся две новые статьи, регламентирующие государственный контроль в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства и порядок его осуществления.

Государственный контроль в области защиты субъектов предпринимательства осуществляется в форме периодических, внеплановых проверок и дистанционного контроля.

Вводится понятие "конгломерат" – субъект рынка (группа лиц), занимающий (занимающая) доминирующее или монопольное положение на соответствующем и смежном товарном рынках, за исключением банковских холдингов, банков и их дочерних организаций, а также единого закупщика электрической энергии и расчетного центра балансирующего рынка.

В Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения" добавлена статья, регламентирующая проведение расследований в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

Помимо этого, определены меры оперативного реагирования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Они включают в себя:

приостановление деятельности по производству, реализации продукции (товара), оказанию услуг, выполнению работ субъекта (объекта) контроля и надзора или отдельных ее видов (процессов, действий);

запрещение деятельности по производству продукции (товара), оказанию услуг, выполнению работ субъекта (объекта) контроля и надзора или отдельных ее видов (процессов, действий);

изъятие и отзыв с реализации продукции (товара), не соответствующей требованиям технических регламентов и (или) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ЕАЭС;

временное отстранение лиц от работы;

организация направления лиц на госпитализацию.

Документом регламентирован порядок проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Вносятся поправки по вопросам регистрации юридических лиц, предусматривающие перевод в электронный формат оказания государственных услуг по госрегистрации/перерегистрации юридических лиц и их филиалов.

В Законе "О языках" регламентирован порядок проведения государственного контроля в сфере развития языков.

Медицина, здоровье населения

С 20 июня в Казахстане официально будут запрещены вейпы.

В УК РК добавлена статья 301-1. Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

Продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

совершены преступной группой;

сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;

совершены неоднократно, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Помимо этого запрещена реклама некурительных табачных изделий.

Минздрав утвердил Правила формирования, согласования и утверждения единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения.

Единый перспективный план формируется уполномоченным органом на основе региональных перспективных планов. Инвестиционное планирование и развитие сети организаций здравоохранения осуществляются в соответствии с региональными перспективными планами, которые разрабатываются на десятилетний период.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы (МИО) осуществляют формирование бюджетных заявок на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов здравоохранения на основании утвержденного регионального перспективного плана.

Права женщин и безопасность детей

Вводятся в действие поправки, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:

криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;

предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;

созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;

законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;

введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;

введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;

установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний.

Также вносятся поправки в КОАП по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Что изменилось

Теперь при установлении особых требований к поведению лица, совершившего административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, суд вправе установить меры по оказанию психологической помощи.

Родители и законные представители будут нести ответственность за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего.

Вводится ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего (предупреждение или штраф в размере 10 МРП, или 36 920 тенге в 2024 году). За повтор в течение года – 30 МРП (110 760 тенге).

Если буллингом занимается подросток от 12 до 16 лет – предупреждение или штраф родителям 10 МРП.

Повторное нарушение защитного предписания в течение года будет наказываться административным арестом на 20 суток.

Принудительная высадка из общественного транспорта несовершеннолетнего до 16 лет, следующего без сопровождения родителей или его законного представителя, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге в 2024 году).

Образование

Дистанционное получение медицинского, фармацевтического и педагогического образования не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 37-2 закона "Об образовании" (ЧС, карантин и т.д.).

Соответствующие поправки внесены в Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению и в форме онлайн-обучения по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования.

Изменены Правила организации и проведения профессиональной практики для учащихся колледжей.

Продолжительность рабочего дня обучающихся на учебной практике, а также на предприятиях (организациях) определяется в соответствии с действующим законодательством о труде, для соответствующих категорий работников в зависимости от возраста и условий производства. (Ранее было 6 академических часов.)

Также внесено дополнение, согласно которому страхование обучающегося от несчастных случаев в период прохождения производственного обучения и профессиональной практики на предприятиях (организациях) осуществляется на добровольной основе за счет доходов, полученных от платных услуг.

В Методике подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего образования с учетом кредитной технологии обучения изменены формулы расчета.

Оператором стипендиальных программ определили АО "Центр международных программ". Ранее оператором был "Национальный центр развития высшего образования" МНВО.

Напомним, Оператор размещает на своем портале объявление о начале приема документов, а также принимает документы от претендентов-иностранцев, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК для участия в стипендиальных программах для обучения в казахстанских вузах.

В правила приема документов для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" внесли изменения.

Ранее грант распределяли от имени Первого Президента – Елбасы, теперь стал присуждаться президентом РК.

Административно-территориальное устройство

Утвержден Генеральный план города Алатау Алматинской области.

Основной целью Генерального плана является создание нового, экономически развитого промышленного города с глобальным туристическим центром, располагающимся на "Новом Шелковом пути".

Цели развития города:

Центр развлечений и туризма.

Экспортно ориентированный торгово-логистический центр.

Современный город мирового уровня с самыми комфортными условиями для жизни.

Город с устойчивой инфраструктурой.

Благоприятный инвестиционный район.

Алатау состоит из отдельных частей городской структуры:

"Gate District" – крупный деловой центр и центр международных обменов и торговли;

"Golden District" – центр образования и медицины, воплощающий передовые методы развития;

"Growing District" – научно-производственный центр и ключевой транспортный узел между Китаем и Россией;

"Green District" – город, объединяющий казино-центр, экологические зоны и активный отдых.

Основной целью Генерального плана является создание комфортной среды жизнедеятельности со сбалансированным и взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным зонированием, размещением селитебных промышленных, коммунально-складских и рекреационных зон.

Город Алатау к 2050 году станет одним из крупнейших экономических центров страны с численностью населения 1 млн 870 тыс. человек, образовав вместе с городом Алматы полицентричную агломерационную систему.

Расширены границы Мангистауской области

В территорию Мангистауской области включили земли между исходными линиями для отсчета ширины территориальных вод (моря) РК на Каспийском море и внешним пределом территориальных вод (моря) РК шириной двенадцать морских миль общей площадью 1638837,5075 гектара.

Недропользование, водопользование

Утверждены Минимальные требования по разведке месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ).

При разведке месторождений твердых полезных ископаемых недропользователями соблюдаются следующие минимальные требования по:

проведению операций по разведке ТПИ в рамках пространственных границ участка недр, представленного для недропользования в соответствии с контрактом или лицензией;

обеспечению выполнения установленных финансовых лицензионных и контрактных обязательств по недропользованию;

проведению операций по разведке ТПИ с применением видов, способов и методов работ, предусмотренным планом разведки;

предоставлению копии плана разведки на электронных носителях в территориальное подразделение уполномоченного органа по изучению недр до начала разведочных работ;

соблюдению требований по документированию работ по разведке ТПИ и отражение сведений, необходимых для достоверного изучения недр

изучению попутных компонентов в пределах участка недр по разведке ТПИ.

Внесены изменения в Правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на разведку и добычу твердых полезных ископаемых.

Теперь для подтверждения наличия у услугополучателя финансовых возможностей, достаточных для проведения операций по разведке или добыче ТИП, можно представить выписку об остатке и движении денег по банковскому счету в банке или у Национального оператора почты, подтверждающая постоянное в течение тридцатидневного срока наличие (остаток) у услугополучателя денег в пределах трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления на выдачу лицензии, в количестве, достаточном для покрытия требуемых минимальных расходов на разведку в первый год действия запрашиваемой лицензии.

Утверждены Правила заслушивания недропользователя, компетентных лиц, подготовивших и проверивших отчет об оценке ресурсов или запасов твердых полезных ископаемых (ТПИ)

Заслушивание по ТПИ проводится Комиссией при ведомстве уполномоченного органа по изучению недр.

Поступивший в ведомство отчет об оценке ресурсов или запасов рассматривается в течение 30 календарных дней.

В случае выявления уменьшения величины ресурсов более чем на 25% относительно ранее утвержденных запасов промышленных категорий, с учетом произведенной добычи и потерь, отчет выносится на заслушивание с приглашением независимого эксперта и недропользователя, но не позднее 5 календарных дней до принятия решения.

При проведении заслушивания Комиссия определяет обоснованность уменьшения объемов ресурсов или (запасов) относительно ранее утверждённых запасов промышленных категорий полезных ископаемых.

По итогам заслушивания Комиссия принимает положительное либо отрицательное решение с мотивированным возражением, которое оформляется в виде заключения и направляется в течение 3 рабочих дней в ведомство для принятия или отказа от принятия на государственный учет полезных ископаемых.

Министерство промышленности внесло изменения в Правила оказания государственных услуг в сфере геологии и пользования водными ресурсами.

Обновлены Правила оказания госуслуг:

"Согласование водоохранных мероприятий, направленных на предотвращение водных объектов от истощения".

"Выдача заключения на строительство, реконструкцию (расширение, модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование), эксплуатацию, консервацию, ликвидацию (постутилизацию) объектов, влияющих на состояние водных объектов".

"Выдача лицензии на экспорт информации о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья.

"Выдача лицензии на использование пространства недр".

Также правила дополнены двумя новыми приложениями:

"Выдача лицензии на геологическое изучение недр".

"Выдача разрешения на временный вывоз геологических проб в рамках Таможенного союза".

Изменены Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана.

В частности, говорится, что при наличии в Реестре ОТП двух и более товаропроизводителей закупаемого товара, заказчик осуществляет приобретение товаров способом открытого конкурса, открытого конкурса на понижение (электронные торги) среди указанных товаропроизводителей закупаемого товара.

При наличии единственного товаропроизводителя закупаемого товара в Реестре ОТП, приобретение осуществляется способом из одного источника у данного товаропроизводителя.

Также уточнен порядок приобретения ТРУ способом открытого конкурса.

Обновлен Перечень товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана.

Цифровизация, информационная безопасность

Определены виды деятельности, технологически связанные с услугами АО "НИТ".

В перечень входят 14 видов услуг, среди которых, в частности, обслуживание объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры госорганов, в т.ч. "электронного правительства", услуги цифровой идентификации на основе распознавания лица (биометрическая идентификация), услуг подписания документов/электронных документов ЭЦП.

Исследователи информационной безопасности будут изучать сайты госорганов на предмет их уязвимости: утверждены правила.

Функционирование программы взаимодействия обеспечивает государственная техническая служба на основании договорных отношений с КНБ РК.

Исследователям информационной безопасности предоставляется токен, которым маркируют трафик, запрос, параметр при поиске уязвимостей в ОИ ГО.

Если эксплуатация найденной уязвимости может привести к нарушению целостности и доступности информационных ресурсов госорганов, исследователю ИБ необходимо воздержаться от действий по эксплуатации данной уязвимости и указать в отчете данные, необходимые для проверки найденной уязвимости.

Делопроизводство, документооборот

Сроки хранения некоторых документов сократили с 1 июня 2024 г.

В Перечень типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, внесены изменения, в соответствии с которыми приказы и распоряжения руководителя организации теперь следует хранить:

по основной (производственной) деятельности - постоянно в бумажном и электронном виде;

по личному составу (о приеме (назначении, зачислении на учебу), увольнении (отчислении), перемещении – 75 лет на бумажном носителе и идентичные им электронные документы;

на бумажном носителе и идентичные им электронные документы; по личному составу (о командировках, отпусках, поощрении, повышении квалификации, наложении и снятии дисциплинарных взысканий, аттестации, получении образования, присвоении званий (чинов), изменении фамилий (отчеств), награждении, оплате труда, премировании, выплатах, пособиях) - 5 лет в виде электронных документов.

Таким образом, сокращены сроки хранения с 75 до 5 лет по документам о наложении и снятии дисциплинарных взысканий, аттестации, получении образования, присвоении званий (чинов), изменении фамилий (отчеств), награждении, оплате труда, премировании, выплатах, пособиях.

Государственные услуги

Реестр государственных услуг дополнен новыми:

Установление дорожного знака (в т.ч. установка предупреждающих, запрещающих, предписывающих, информационно-указательных знаков, а также знаков приоритета, сервисов и дополнительной информации).

Ювелирные изделия

Расширен перечень ювелирных изделий, не подлежащих обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях

В него добавили ювелирные и другие изделия из серебра 800 пробы и выше, произведенные в РК и предназначенные для продажи (реализации) в РК, при наличии на таких изделиях оттиска именника.

Спорт, дети

Порядок зачисления детей в спортивные секции изменили в Казахстане.

Теперь очередь на зачисление в спортивную секцию ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида спортивной секции, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение, на основании сведений, представленных информационной системой.

Очередь формируется отдельно на каждую спортивную секцию поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей.

Кроме того, теперь дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке регистрируются в информационной системе.

Позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком.

Сельское хозяйство

Обновлены Правила распределения нефтепродуктов для сельхозпроизводителей в периоды полевых работ.

Объявление о приеме заявок на формирование объемов дизельного топлива для производителей сельскохозяйственной продукции в последующем году размещается в ИС и на интернет-ресурсе соответствующего акимата не позднее 25 ноября текущего года.

Прием заявок на формирование объемов дизельного топлива осуществляется в ИС с 1 по 30 декабря текущего года.

Для расчета объема дизельного топлива, производителем сельскохозяйственной продукции в заявке указываются кадастровый номер поля и площадь земельного участка, а также вид высеваемой/убираемой сельскохозяйственной культуры или вид агротехнической работы. Расчет объема дизельного топлива для производителя сельскохозяйственной продукции проводится в ИС автоматически с учетом норматива расхода дизельного топлива на 1 га.

Заявка и расчет объема дизельного топлива для производителя с/х продукции становятся доступными в личном кабинете уполномоченного сотрудника структурного подразделения местного исполнительного органа областей, осуществляющее функции в области сельского хозяйства.

Внесены изменения в Правила организации и проведения конкурса по предоставлению права аренды земельного участка для сельхозпроизводителей.

В частности, конкурсное предложение должно содержать:

бизнес-план;

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию с/х инфраструктуры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства РК, включая Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и пастбищ.

Сельскохозяйственным кооперативам предоставляется преимущество в виде присвоения дополнительных 5 баллов к их конкурсным предложениям.

В Правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения внесли изменения.

Теперь при использовании пастбищ сельхозпроизводитель обеспечивает наличие сельскохозяйственных животных в количестве, не менее 50% от нормы нагрузки и не превышающем ее (ранее было не менее 20%).

Кроме того, при использовании земель сельскохозяйственного назначения для целей животноводства сельхозпроизводитель обеспечивает наличие с/х животных по месту расположения пастбищных угодий в количестве:

не менее 50% от нормы нагрузки (ранее было не менее 20%);

от нормы нагрузки (ранее было не менее 20%); не превышающем норму нагрузки.

Планы по управлению пастбищами будут утверждать местные представительными органы района, города областного значения сроком на пять лет.

Оценку племенных козлов будут проводить в Казахстане

В Правила проведения оценки племенных животных – производителей по качеству потомства добавлен ряд норм, регламентирующих оценку племенных козлов.

В частности, оценке по качеству потомства подлежат племенные козлы - производители, прошедшие бонитировку и имеющие племенной статус, присвоенный соответствующей республиканской палатой или признанные племенные свидетельства или эквивалентные ему документы, выданные компетентными органами стран-экспортеров.

На каждого оцениваемого племенного козла - производителя выделяются не менее 70 (голов маток первого класса, аналогичных по продуктивности.

Документ содержит критерии предварительной и окончательной оценки.

Транспорт

Изменены Перечни основных требований к оказанию государственных услуг:

"Выдача специального разрешения на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7"

"Выдача свидетельства о допущении транспортного средства к перевозке опасных грузов в международном сообщении".

В частности, государственная услуга "Выдача специального разрешения на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7" оказывается территориальными подразделениями Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК гражданам или юридическим лицам посредством направления заявления через веб-портал "электронного правительства" с приложением свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы (свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов автотранспортными средствами).

Услугу оказывают бесплатно. Срок – 2 дня.

Для получения услуги нужно подать заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП.

Внесены изменения в правила государственной регистрации тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин.

В частности, вводятся понятия "система электронных паспортов", "паспорт" и "электронный паспорт самоходной машины и других видов техники".

Также обновлен Перечень основных требований к оказанию соответствующей госуслуги. Услугу оказывают акиматы. Заявление можно подать через веб-портал "электронного правительства" либо канцелярию услугодателя. Также прилагаются документы по перечню.

Госпошлина за выдачу техпаспорта составляет 0,5 МРП, за выдачу госномера – 1 МРП (3692 тенге в 2024 году), за перерегистрацию и выдачу дубликата документа – 0,25 МРП.

Поддержка предпринимательства

Внесены изменения в правила возмещения части затрат субъектов предпринимательства:

по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов;

по строительству объектов придорожного сервиса;

по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность;

при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности.

В частности, все документы дополнены следующей нормой:

При получении возмещения части затрат субъект предпринимательства принимает встречные обязательства по следующим направлениям:

увеличение количества работников;

увеличение налоговых отчислений.

Встречные обязательства предусматриваются в соглашении, заключаемом между МИО и субъектом предпринимательства.

Аудиторская деятельность, энергоаудит

В Правила проведения энергоаудита внесли изменения.

В частности, добавлены понятия:

"энергетический аудитор (энергоаудитор)" – физическое лицо, имеющее сертификат соответствия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

– физическое лицо, имеющее сертификат соответствия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности; "сертификат соответствия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности" – документ, выдаваемый органом по подтверждению соответствия, удостоверяющий компетентность энергоаудитора выполнять работы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

На подготовительном этапе энергоаудиторская организация или энергоаудитор, являющийся индивидуальным предпринимателем составляет Программу проведения экспресс-энергоаудита с указанием сроков выполнения работ и ответственных лиц.

Энергоаудиторская организация или энергоаудитор, являющийся индивидуальным предпринимателем, формирует перечень сведений и документов (исходных данных), которые предоставляются (при его наличии) обратившимся лицом в рамках выполнения данного этапа.

По результатам экспресс-энергоаудита составляется заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

К заключению прилагается заполняемая энергоаудиторской организацией или энергоаудитором, являющимся ИП, отчетная информация.

Иностранные граждане, беженцы, лица без гражданства

Образец удостоверения беженца и требования к его защите утвердило Министерство труда.

Удостоверение беженца изготавливается в соответствии с международными требованиями и стандартами, предъявляемыми к машиночитаемым проездным документам.

Представляет собой брошюру размером 88х125 мм и состоит из обложки, приклеенных к обложке форзацев и 6 листов (12 страниц).

Обложка синего цвета изготавливается из износостойкого материала. Страницы удостоверения беженца защищены высококонтрастным водяным знаком в виде элемента "орнамента "KAZ", изготовлены из высококачественного сорта бумаги, которая содержит флуоресцентные волокна, видимые при обычном освещении темно-красным цветом.

Государственные закупки

Обновлен Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью.

В частности, в перечне производимых товаров каждому товару присвоена отдельная позиция.

Также всем товарам, работам и услугам добавлены коды по единому номенклатурному справочнику товаров, работ и услуг.

Чрезвычайные ситуации

Экстренную психологическую помощь населению будут оказывать при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: утверждены правила.

Мероприятия по организации оказания экстренной психологической помощи (ЭПП) населению (в т.ч. сотрудникам органов гражданской защиты) при ЧС природного и техногенного характера возлагается на руководителя оперативного штаба ликвидации ЧС, координация возлагается на Управление медико-психологической службы МЧС.

Критериями привлечения психологов к ликвидации ЧС является угроза жизни и (или) здоровью людей, наличие пострадавших, погибших, пропавших без вести и их родственников. Все виды ЭПП пострадавшему населению и сотрудникам ОГЗ при ЧС оказываются на безвозмездной основе.

Особенности оказания ЭПП детям:

психолог устанавливает контакт с детьми в присутствии законных представителей или родственников;

при отсутствии законных представителей или родственников, психолог оказывает ЭПП ребенку обеспечивая безопасные условия и учитывает их психологические и возрастные особенности;

ЭПП оказывается через рисование в игровой форме;

после завершения, психолог возвращает детей законным представителям или родственникам.

Особенности оказания ЭПП лицам с инвалидностью (ЛСИ):

психолог при оказании ЭПП особой категории людей с учетом их физических и физиологических особенностей использует специальные методы взаимодействия (электронные устройства, жесты);

психолог передает ЛСИ законным представителям или бригаде скорой медицинской помощи.

Международное сотрудничество

Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном о союзнических отношениях.

Документ направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики, а также предусматривает укрепление взаимодействия на международной арене.

В соответствии с положениями, стороны договора будут содействовать укреплению связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями двух государств. А также тесно взаимодействовать в сферах внешней политики, обороны и безопасности, в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, религиозный экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Казахстан увеличит тариф на транзит российской нефти в Китай.

Токаев подписал Закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года".

Объем транспортируемой нефти увеличится с 7 млн тонн до 10 млн тонн в год. Тариф на транспортировку нефти на казахстанском участке нефтепровода Туймазы - Омск - Новосибирск будет установлен в размере 2,1 доллара. Тариф на нефть, перевозимую по территории Казахстана, составит 15 долларов.

Токаев подписал закон о ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности

Протокол предусматривает предоставление права странам - участницам Всемирной торговой организации без разрешения правообладателя запатентованных лекарственных средств производить лекарственные средства по принудительным лицензиям для последующего экспорта. Протоколом уточняются условия выдачи принудительных лицензий.

В частности, предусматривается, что производство лекарственных средств по принудительной лицензии для последующего экспорта осуществляется в объеме, необходимом для нужд конкретной импортирующей страны. Не допускается реэкспорт или продажа лекарственных средств в третьих странах.

Ратифицированы поправки в Договор об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам между Казахстаном и Китаем. Стороны оптимизируют вопросы оказания правовой помощи и защиты законных интересов граждан и юридических лиц двух стран. Кроме того, сократятся сроки их рассмотрения.

Документом уточнены функции судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана, а также актуализированы компетентные учреждения обеих сторон.