Аким Алматинской области осмотрел стройплощадки Конаева

Аким Алматинской области Марат Султангазиев проехал по стройплощадкам Конаева и оценил готовность важных социальных объектов и инфраструктуру города.

Практически в каждом микрорайоне города ведется строительство жилых домов, школ, а также прокладка коммуникаций и расширение городских улиц. Временные неудобства немного смущают горожан, но, в целом, в ближайшей перспективе окупятся сторицей благоустроенными дворами, удобными скверами и парковками… Самое главное – появится новые жилые объекты: современные высотки с панорамными окнами, паркингом и инфраструктурой.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Аким Алматинской области Марат Султангазиев 31 мая посетил стройплощадки и проверил качество работ.

Подходит к концу строительство школы на 900 мест в 10 микрорайоне. Здесь уже идут косметические работы: покраска, укладка линолеума и наливных полов, монтаж оборудования столовой. Глава области выразил обеспокоенность тем, что компания может не успеть завершить работы к положенному сроку, но подрядчик заверил, что не подведет и сдаст сооружение в установленные даты.

"Нужно все проверить, чтобы не было замечаний в момент сдачи объекта. Качество должно быть на должном уровне". Марат Султангазиев

Маршрут объезда также включал строительство многоэтажек в нескольких районах города. Так, глава области посетил 19 микрорайон, где дома были построены одними из первых и многим строениям уже почти 100 лет. Сегодня они считаются ветхими и подлежат сносу.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

С 2021 года в городе начата государственная программа жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" (5.4.4 Реновация жилищного фонда), в рамках которой поэтапно производится переселение жильцов и снос аварийных домов. Жители 5 домов уже справили новоселье, а на месте бывших ПДУшек ведется строительство новой многоэтажки. Жильцам предлагаются взамен старой квартиры аналогичные квадратные метры на вторичном рынке или по завершении строительства – заселение в новый дом. На период возведения здания строительная компания берет на себя обязательства по уплате арендной квартиры для переселяемых. В целом, 28 домов (336 квартир) были признаны аварийными и подлежат сносу.

Жилые комплексы в центре города возводятся за счет инвесторов. Планировка квартир в комплексе Sun City стандартная: 1-комнатные от 40 м2 и 3-комнатные до 112 м2. На стартовом этапе действовала акционная цена 300 тыс. тг/1 м2 – по ней реализовали 30 квартир, сейчас цена стоит на уроне 350 тыс. тг/ 1 м2. При строительстве используют в основном материалы, производимые на территории области, а к работам привлекают местное население.

Неподалеку возводится комплекс NJ Towers. 4 из 11 блоков уже завершены, в эксплуатацию сданы 118 квартир, оставшиеся 8 блоков (169 квартир) планируется завершить к концу 2024 года. Проект также предусматривает большую детскую площадку и паркинг более чем для 500 автомобилей. Стоимость 1 м2 жилья начинается от 380 тыс. тенге.

В 10 микрорайоне за счет бюджетных средств продолжается строительство трех 60-квартирных жилых домов. Планируемый срок завершения – август текущего года. Еще для трех 60-квартирных домов завершены работы по прокладке сетей водоснабжения и канализации, заканчивается устройство сетей теплоснабжения, ведутся работы по укладке сетей электроснабжения и газоснабжения.

Аким Конаева Нурлан Куматаев отметил, что темпы строительства социальных объектов в городе с каждым месяцем растут. Компании стараются возводить объекты в сжатые сроки, но при этом не теряя качество. Это одно из главных требований властей.

"Кроме школы в 10 мкр. планируется возведение еще двух по программе "Комфортная школа": одна из них будет в городе, другая – в 12 мкр. Согласно генеральному плану, в будущем мы планируем много социальных объектов: поликлинику на 500 посещений, перинатальный центр, инфекционную больницу, а также в рамках проекта ГЧП многопрофильную больницу на 350 коек. Кроме этого, с момента назначения города областным центром с учетом притока населения отмечена нехватка жилья. Нами ведется освоение 10 микрорайона. Здесь будут построены 107 домов. Строительство будет вестись как за счет бюджета, так и за счет привлечения частных застройщиков". Нурлан Куматаев

Это, по его словам, поможет решить вопрос обеспечения жильем, в том числе граждан, стоящих в очереди на его получение.