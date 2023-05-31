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Как в Кызылординской области реализуют проект "Территория без наркотиков"

Как в Кызылординской области реализуют проект "Территория без наркотиков" Фото: пресс-служба прокуратуры Кызылординской области
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года отметил необходимость разработки комплексного плана борьбы с наркоманией и наркоторговлей.
В целях обеспечения исполнения Послания президента под председательством генерального прокурора Берика Асылова проведен расширенный Координационный совет касательно незаконного оборота наркотиков, на котором даны конкретные поручения по усилению борьбы с наркотиками.

В этой связи по инициативе прокуратуры Кызылординской области совместно с уполномоченными органами разработан проект "Территория без наркотиков".

Цель проекта – повышение эффективности механизмов борьбы с наркотиками путем применения современных передовых навыков и подходов.

Как в Кызылординской области реализуют проект

Фото: пресс-служба прокуратуры Кызылординской области


В целях реализации проекта "Территория без наркотиков" при координации прокуратуры области создана рабочая группа, в состав которой включены сотрудники прокуратуры, полиции, местного исполнительного органа, лесного хозяйства, чрезвычайных ситуаций и телекоммуникаций, определены задачи каждого органа и основная часть мероприятия направлена на профилактику.

В связи с этим работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в регионе проводится в усиленном режиме.

Были задействованы все технические и материальные возможности, изучены космические снимки каждой местности, где созданы благоприятные условия для посева или выращивания запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли (природные особенности, плодородность почвы, близость расположения к воде).

В результате комплексной работы под руководством сотрудников прокуратуры на пастбищных землях обнаружено несколько наркотических полей.

К примеру, рабочей группой, созданной по инициативе прокуратуры Жанакорганского района, на территории сельского округа Томенарык Жанакорганского района выявлены 222 куста запрещенных к возделыванию растений (конопли). По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 300 УК.

Как в Кызылординской области реализуют проект

Фото: пресс-служба прокуратуры Кызылординской области


В Аральском районе также выявлено три уголовных правонарушения по факту незаконного обращения с наркотическими средствами.

Горожане во дворе своих домов выращивали запрещенный к возделыванию сорт конопли в крупных размерах. В ходе проведения обыска оперативно-следственной группой выявлено 237 кустов. 

В целях дальнейшего усиления работы и надзора по проекту "Территория без наркотиков" прокурор Кызылординской области Бижанов провел выездное совещание в Жанакорганском районе, на котором дал конкретные и точечные поручения по активизации работы в данном направлении.

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Анастасия Московчук
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