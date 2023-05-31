Как в Кызылординской области реализуют проект "Территория без наркотиков"





В целях реализации проекта "Территория без наркотиков" при координации прокуратуры области создана рабочая группа, в состав которой включены сотрудники прокуратуры, полиции, местного исполнительного органа, лесного хозяйства, чрезвычайных ситуаций и телекоммуникаций, определены задачи каждого органа и основная часть мероприятия направлена на профилактику.