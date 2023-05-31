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250 тыс. жителей Алматинской области стали жертвами политических репрессий

250 тыс. жителей Алматинской области стали жертвами политических репрессий Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В селе Жаналык Талгарского района прошел митинг в честь памяти жертв политических репрессий с участием акима Алматинской области Марата Султангазиева.

Также в мероприятии участвовали заведующий домом-музеем потомков жертв политических репрессий имени Ахмета Байтурсынулы, директор учебно-методического, научно-исследовательского центра "Тіл – құрал" Райхан Имахамбет, внучка видного казахстанского политического и общественного деятеля, одного из основателей движения "Алаш" МухаметжанаТынышбайулы - Нуршекен Тынышпаева, правнук общественного и государственного деятеля Ыдырыса Көшкінова - Дархан Ыдырыс, кандидат исторических наук, доцент Жумагуль Байдильдеев, директор национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит" Кыргызской Республики - Рыскул Боромбаев, историки и члены государственной комиссии Хангелди Абжанов и Мамбет Койгельдиев, а также члены областной комиссии по политическим репрессиям.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику и прочитали молитву в память об умерших.

Аким области в своей приветственной речи отметил, что памятное мероприятие является важным и ценным для будущих поколений.

"Продолжается работа по оправданию жертв тех страшных лет. В нашем регионе есть специальная комиссия, которая работает с архивными документами по оправдательным приговорам граждан под названиями: "Қастек көтерілісі. 1928 жыл", "Империялық-полицейлік қадағалаудың тарихы", "Алатау өңірі: Алаш қайраткерлері", "1928: Мүлікті тәркілеу тарихынан – Балқаш ауданы". Такой сложный период в истории, несомненно, является фактором, укрепляющим наше единство и делающим нашу жизнь мирной", - подчеркнул он.

В ходе мероприятия коллектив музея, начавший свою работу в 2018 году, представил вниманию гостей различные исторические экспонаты. Также состоялась презентация книг "1928: Мүлікті тәркілеу тарихынан – Балқаш ауданы" и "Алатау өңірі: Алаш қайраткерлері".

В свою очередь, член специальной государственной комиссии по оправданию жертв репрессий, профессор Мамбет Койгелдиев сказал, что - "указом президента Касым-Жомарта Токаева сегодня проводится большая работа по оправданию жертв политических репрессий. Сейчас готов 12-томный комплект документов. Это очень обширная работа. Трагедии казахов ХХ века мы однозначно оставим на странице истории".

К сведению, на территории Алматинской области 250 000 человек стали жертвами политических репрессий, 15 000 человек были расстреляны. Большинство невинных людей похоронены в селе Жаналык и Кандысай.

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