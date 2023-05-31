Жару до 43 градусов прогнозируют синоптики в первые дни лета в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1-3 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", во все регионы страны лето придет по календарю.

По прогнозу синоптиков, лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами.

Также ожидается днем постепенное повышение температуры воздуха: