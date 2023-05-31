Жару до 43 градусов прогнозируют синоптики в первые дни лета в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1-3 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", во все регионы страны лето придет по календарю.
По прогнозу синоптиков, лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами.
Также ожидается днем постепенное повышение температуры воздуха:
- на северо-западе и севере страны до +36+41°С;
- на востоке до +28+33°С;
- в центре до +30+39°С;
- на юге до +37+43°С;
- на юго-востоке до +30+37°С.
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