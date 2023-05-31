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Жару до 43 градусов прогнозируют синоптики в первые дни лета в Казахстане

Жару до 43 градусов прогнозируют синоптики в первые дни лета в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1-3 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", во все регионы страны лето придет по календарю.

По прогнозу синоптиков, лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами.

Также ожидается днем постепенное повышение температуры воздуха: 

  • на северо-западе и севере страны до +36+41°С;
  • на востоке до +28+33°С;
  • в центре до +30+39°С;
  • на юге до +37+43°С;
  • на юго-востоке до +30+37°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
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