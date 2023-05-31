"Севилья" в шаге от нового рекорда. Остановить ее может только "особенный"

Развязка Лиги Европы станет битвой за новые рекорды. "Севилья" шесть раз пробивалась в финал и неизменно становилась чемпионом. Но в этом сезоне ее встречает "Рома" во главе с Моуриньо, который еще не проиграл ни одного еврокубкового финала.

Смогут ли севильцы добраться до счастливого числа семь, узнайте в статье.



Севилья

"Нервионцы" не могут похвастаться успехами в национальных чемпионатах: единственный трофей Ла Лиги пылится на полке с 1946 года, последний Кубок Испании был завоеван в 2010-м, а Суперкубок – в 2007-м. Нынешний сезон не стал исключением – турбулентный старт на грани вылета, увольнение двух тренеров и 11-е место в итоге. Ничего нового, ничего удивительного. Эксперты знают, когда дело касается севильцев, смотреть надо Лигу Европы.

В 2002-м "Севилья" пошла в разнос и к 2020-му стала самым титулованным клубом Лиги Европы. Шесть финалов – шесть трофеев. По сей день никому не удалось подобраться даже близко – самые ближайшие соперники завоевали по три титула. И хотя в этом году путь к финалу был особенно тернист, "нервионцы" вновь блестяще выступили в плей-офф, выбив из гонки "МЮ" и "Ювентус". Еще один матч – и новый рекорд в кармане.

Рома

"Волки" завершают Серию А на 6-м месте и могут рассчитывать на путевки в будущие европейские чемпионаты. Некоторые фанаты остались разочарованными, понадеявшись, что магия "избранного" отправит засидевшийся клуб прямиком в первую четверку. Но взгляд Жозе Моуриньо направлен на мировую арену, и эта целеустремленность уже приносит свои плоды.

В прошлом сезоне "Рома" вошла в историю, став первым чемпионом дебютного розыгрыша Лиги конференций. Можно даже смело заявить, что победа принесла клубу первый еврокубковый трофей в принципе. Ранее "волки" могли только скромно демонстрировать Кубок ярмарок 1961 года, но УЕФА не пожелал признать турнир официальным.

Вкупе с успехом в Лиге Европы "желто-красные" вышли сразу в два финала европейских чемпионатов всего за два года работы с Моуриньо – ровно столько же они накопили до прихода португальца за 95 лет своего существования. Сам же "избранный" может поставить новый тренерский рекорд, выиграв Лигу Европы с тремя разными клубами.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

● "Севилья" не проигрывала в последних 6 матчах. С учетом внушающего опыта в Лиге Европы коэффициент достоин фаворита – 2.75.

● "Рома" не выигрывала на протяжении 4 матчей, но под чутким руководством Жозе возможно все. А пока коэффициент на победу – 3.00.

● В среднем по результатам личных встреч "Севилья" забивает два гола за матч, а "Рома" – как минимум один. Стоит обратить внимание на исход "обе команды забьют" с коэффициентом в 2.14.

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