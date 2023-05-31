В защиту семейных ценностей: Совет матерей ЗКО включился в борьбу с аптечной наркоманией

Ассамблея народа РК по ЗКО начала работу по профилактике наркомании и пресечению безрецептурной реализации пихотропных и наркосодержащих препаратов. При областном Совете матерей создан штаб общественного объединения "Наркостоп", сообщает Zakon.kz.

Работа идет в рамках общереспубликанского проекта "Зеленый сертификат", нацеленного на снижение продаж в аптеках лекарственных средств, вызывающих зависимость у подростков и молодежи. Необходимость борьбы с наркотиками носит общенациональный характер, как отметил в своем Послании народу РК в сентябре 2022 года президент страны Касым-Жомарт Токаев.

На этой основе в рамках меморандума, принятого Республиканским Советом матерей АНК с Международным корпоративным фондом "Будущее без наркотиков", с начала 2023 года была начата реализация проекта "Зеленый сертификат", направленного на снижение продаж лекарственных средств, вызывающих зависимость, в аптеках по всей стране.

Цель проекта – организация общественного мониторинга реализации лекарственных средств, содержащих вещества, вызывающие зависимость, в аптеках, придание общественного характера борьбе с наркотиками в целом.

Старший консультант отдела социальных инициатив Совета общественного согласия КГУ "Қоғамдық келісім" Управления общественного развития акимата ЗКО, куратор областного Совета матерей Гульбакша Габдуллина рассказывает, что они активно работают по проекту "Зеленый сертификат" совместно с Департаментом медицинского и фармацевтического контроля по ЗКО. Мамы детей и подростков региона будут принимать участие в этом проекте, работать совместно с фармкомитетом, волонтерами и полицией по пресечению торговли наркосодержащих препаратов несовершеннолетним.

При Ассамблее народа РК по ЗКО открыт штаб Западно-Казахстанского филиала Алматинского общественного объединения "Наркостоп", его руководителем стала Асель Мырзахметова. Волонтеры штаба уже работают с аптеками, нелегальными точками продажи психотропных веществ совместно с полицией.

"С начала 2023 года мы провели три заседания по проблеме аптечной наркомании. Она является одной из наболевших в нашем обществе. Мы начинаем плотно работать с волонтерами, которые много лет занимаются пресечением каналов сбыта психотропных препаратов через аптеки. У них много опыта и знаний, которыми они готовы делиться", – говорит Гульбакша Габдуллина.

Как отмечают волонтеры, аптечная наркомания сейчас охватила детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет. В зоне риска – дети из социально уязвимых семей, которые живут в общежитиях и целыми днями, пока родители работают, предоставлены сами себе, слоняются по детским площадкам, играют во дворах многоэтажек, а также студенты колледжей, приехавшие в город из поселков и оставшиеся без контроля со стороны взрослых. Большинство аптечных наркоманов – парни.

Гульбакша Габдуллина отмечает, что не случайно именно матерей государство привлекает к работе по борьбе с аптечной наркоманией. Женщины всегда стоят на страже семейных ценностей, являются хранительницами семейного очага, главной опорой и поддержкой для своих детей. Наркомания ломает привычные устои семьи, губит и рушит жизни детей и взрослых. Вернуть человеку человеческое лицо, возродить духовные ценности и направить молодежь на правильный жизненный путь способна только женщина-мать.

"Наши волонтеры говорят, что злоупотребление психотропными веществами среди молодежи постепенно превращается в эпидемию. Дети и подростки покупают вещества не только в аптеках, их продают в квартирах и частных домах. Адреса этих точек дети узнают друг через друга. И сейчас наша задача – выявлять такие нелегальные точки и бороться с ними", – констатирует куратор областного Совета матерей.

У Совета в планах заключить меморандум со всеми аптеками по области. Всего, по данным фармкомитета, в ЗКО работают 300 аптек. Руководителей этих аптек 28 июня в Совете намерены пригласить на конференцию в Доме дружбы по проекту "Зеленый сертификат" и предложить им сотрудничество.

"В мае вышел закон, согласно которому препарат "Трамадол" внесен в список наркосодержащих препаратов и подлежит реализации строго по рецепту врача. Мы предлагаем аптекам отказаться от свободной продажи детям и подросткам психотропных препаратов", – говорит Гульбакша Габдуллина.

Волонтеры "Наркостоп" пройдут обучение и под видом тайного покупателя будут ходить в аптеки и выявлять, в каких из них без рецепта продают наркосодержащие препараты. Гульбакша Габдуллина рассказала, что на одном из последних заседаний Совета матерей АНК по ЗКО председатель Совета матерей ЗКО Шалкыма Курманалина пригласила к беседе по проекту "Зеленый сертификат" руководителей и субъектов местного Департамента полиции, Департамента медфармконтроля, исполнительной власти и Аптечной ассоциации по ЗКО.

В полиции подтвердили, что в регионе они выявляют факты частой продажи "аптечных наркотиков" не только в аптеках, но и физическими лицами. По данному правонарушению за 4 месяца 2023 года назначено 13 административных наказаний. За 2022 год по данному правонарушению составлено 56 протоколов, назначено административное наказание 15 юридическим лицам, 7 должностным лицам, а также наложено штрафов на общую сумму около 10 млн тенге.

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что в свободной продаже до последнего момента был препарат "Трамадол", который вызывает зависимость у подростков уже с нескольких доз применения. Только за 2022 год сотрудниками УПН ДП ЗКО из незаконного оборота изъято 97 104 таблетки "Трамодола", 3591 флакон "Тропикамида", 1212 флаконов "Мидакс" и 40 таблеток "Сомнол".

С целью пресечения фактов безрецептурной продажи фармацевтами наркозависимым лицам кодеин-содержащих препаратов Департамент полиции совместно с сотрудниками Комитета фармконтроля на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия по проверке субъектов фармацевтической и медицинской деятельности, а также по выявлению лиц, занимающихся незаконной реализацией данных лекарственных препаратов. А инспекторы по делам несовершеннолетних сейчас усиливают работу с подростками и их родителями. Правоохранители уверены, что только в семье и сообща можно решить все возникающие проблемы. Главное для стражей порядка – сохранить спокойствие в семье и дать ребенку возможность развиваться, а также знать, что есть люди, которые всегда готовы его поддержать и в их силам помочь и решить острые вопросы. Ведь где как не в семье можно договориться между собой. А это главная формула, к которой всегда стремится человек, а значит, сохраняет семейные ценности и взаимосвязь с родными и близкими.

Чтобы сохранить имеющееся и кардинально исправить ситуацию, в борьбу вступают и местные провизоры. Они готовы бороться с тем злом, которое сейчас охватывает молодежь страны. И у специалистов есть действенные меры.

"Ассоциация аптек по области во время заседания выразила готовность поддержать наш проект и наладить работу по выявлению "вредителей" – тех фармацевтов, которые безрецептурно продают психотропные препараты детям. Они сами признали, что такие субъекты наносят ущерб чести аптекарей и с ними нужно бороться", – рассказывает Гульбакша Габдуллина.

Участники проекта понимают, что выявление фактов – это мало. Детей нужно уводить от наркотиков, увлекать спортом, прививать им навыки ведения здорового образа жизни. В проект пригласили молодежный центр "ДЕМЕУ", который будет помогать работать в этом направлении.