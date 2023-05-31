В Павлодаре стартовал областной этап национального конкурса "Мерейлі отбасы"

В его рамках будут выбирать образцовую семью Павлодарской области, которая примет участие уже в республиканском конкурсе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Областной этап конкурса стартовал с фестиваля семейных пар "Отбасы – бақыт мекені", его ежегодно отмечают в Доме дружбы в рамках празднования Международного дня семьи. В мероприятии, направленном на создание положительного образа семьи, приняло участие 16 пар, представляющих театральную сферу, правоохранительные органы, педагогические династии и так далее.

При этом у каждой семьи – своя уникальная история, несмотря на то, что кто-то прожил вместе всего год, а кто-то отпраздновал полвека совместной жизни. Как сообщила корреспонденту Zakon.kz исполняющая обязанности руководителя областного управления информации и общественного развития Айнур Раисова, основной задачей фестиваля стал показ семейных пар, готовых поделиться своим опытом и секретами успешной семейной жизни.

Участников мероприятия поприветствовала заместитель акима области Айзада Курманова

"Народная мудрость гласит, что любовь к Родине начинается с семьи. Проведение подобных мероприятий – бесценная возможность показать обществу важность семейного благополучия. Каждая из пар уникальна по-своему. Желаю всем вам сохранить это взаимопонимание и уважение друг к другу. Правильное воспитание, полученное под родным шаныраком, становится залогом прекрасного будущего", – сказала Айзада Курманова.

Алтай Мухтаров и Слушаш Калдыбаева родом из Щербактинского района. Они уже сорок пять лет живут душа в душу. Интересно, что супруга главы семьи названа в честь персонажа произведения казахстанского поэта Сабита Муканова "Слушаш" – такое имя носила возлюбленная главного героя. Алтай Мухтаров был главным зоотехником в Щербактинском районе. Его супруга более 40 лет проработала педагогом, став обладателем медали "Ерен еңбегі үшін" и нагрудного знака "Отличник образования РК". В прошлом году они победили в областном этапе конкурса "Мерейлі отбасы", впервые приняв в нем участие.

"У нас четверо дочерей, девять внуков и правнук. Мы с супругом убеждены, что дерево растет из хороших корней, поэтому родители должны воспитывать детей на собственном положительном примере. Думаю, в нашей семье так и получилось. Я всегда говорю молодым, что жениться легко, сложно потом жить в согласии. Нужно суметь вместе пройти все тяжелые периоды и сохранить лад в семье", – рассказала Слушаш Калдыбаева.

Заместитель начальника криминалистического управления Канат Сартов работает вместе с супругой – старшим инспектором управления административной полиции Гульмирой Бейсекеевой.





"Познакомились мы еще до службы в полиции, но оба выбрали эту профессию по зову сердца в далеком 2002 году. У нас в семье полное взаимопонимание. Молодым желаем научиться умению уступать своей второй половинке, пусть у них тоже царят взаимопонимание и любовь", – поделился секретом успешной семейной жизни Канат Сартов.

Все эти образцовые семьи поздравил с праздником председатель совета ветеранов Вооруженных сил Павлодарской области Жан Каратаев. Одному из участников праздника, полковнику Олегу Николашину он вручил медаль "Почетный ветеран Вооруженных сил РК". Олег Владимирович с супругой Ольгой Леонидовной, известным общественным деятелем региона, живут в счастливом согласии вот уже 37 лет. На вопрос: "в чем же секрет семейного счастья?", Олег Николашин ответил, что они с супругой находятся на одной волне и желают всем молодым семьям такого же единодушия и взаимопонимания.