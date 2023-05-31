Назначен главный тренер футзального "Кайрата"

Многократный чемпион Казахстана по футзалу, алматинский "Кайрат", объявил о назначении испанского наставника Марлона Веласко Хераса на пост главного тренера, сообщает Zakon.kz.

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37-летний Марлон Веласко до прихода в "Кайрат" руководил коллективом из Высшей лиги чемпионата Испании "Ноя Портус Апостоли", который на днях проиграл в плей-офф Премьеры титулованному "Пальма Футзал".

Больших успехов Веласко добился, тренируя "Ноя Портус Апостоли". Сначала он со своими подопечными стал чемпионом второго испанского дивизиона, спустя время его коллектив был признан лучшим в первом дивизионе, что позволило им подняться в Высшую лигу Испании.

В нынешней испанской Премьере молодая команда Марлона Веласко отметилась хорошими результатами, проиграв в четвертьфинале действующему победителю Лиги чемпионов – "Пальма Футзал".

Контракт "Кайрата" с испанским тренером заключен на два года с дальнейшим продлением еще на год.