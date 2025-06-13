Экс-вратарь футзального "Кайрата" стал наставником алматинской команды

12 июня самый титулованный футзальный коллектив Казахстана – "Кайрат" – объявил об уходе своего главного тренера, испанского специалиста Марлона Веласко, сообщает Zakon.kz.

И в этот же день на место Веласко встал бразилец Густаво Парадеда, который будет временно исполнять обязанности главного тренера "Кайрата".

Новый наставник хорошо известен казахстанским болельщикам, с прошлого года он занимает должность спортивного директора в алматинском клубе.

С 2004 по 2009 год Густаво выступал за "Кайрат" в качестве основного голкипера. 12 лет назад его признавали лучшим вратарем мира.

Парадеда уже начал заниматься подготовкой алматинской дружины к полуфинальным матчам плей-офф в Атырау.

Тем временем лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина накануне пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Лондоне.