В ЗКО растет количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений

По информации Управления местной полицейской службы ДП ЗКО, с начала 2023 года зарегистрировано 8 случаев бытового насилия, что на 14,3% превышает прошлогодние показатели.

В прошлом году президент страны Касым-Жомарт Токаев в Послании народу дал поручение ужесточить ответственность за бытовое насилие. Внесены поправки в Закон РК "О профилактике бытового насилия", которые позволят ужесточить ответственность за рукоприкладство и оскорбления со стороны дебоширов.



"Во-первых, это переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Только в прошлом году в нашей области было свыше 3 тысяч таких фактов. Поправки позволят возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших по фактам совершения бытового насилия. Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записи камеры видеонаблюдения и видеорегистратора, а окончательное решение будет принимать суд. Во-вторых, исключается возможность повторного примирения сторон. По бытовым скандалам в суд было направлено 491 административное дело, 59 из них прекращены в связи с примирением сторон. Теперь же примириться можно будет только один раз, в суде. В-третьих, усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие". Начальник Управления местной полицейской службы ДП ЗКО Ернар Султангалиев

Стоит напомнить, что комплексную помощь, включая и оказание соцуслуг, жертвы бытового насилия могут получить в Кризисном центре для жертв бытового насилия, а также в открытом при нем центре "Семья".

Специалисты Центра оказывают информационно-консультативную и ресурсную поддержку малообеспеченным, многодетным семьям по правовым, психологическим, социальным, медицинским, образовательным, предпринимательским и другим вопросам.

Кроме того, Центр в сопровождении законных представителей оказывает специальные услуги несовершеннолетним детям, подвергшимся сексуальному насилию.

"За текущий период 2023 года к нам за помощью обратились 160 человек, это на 35% больше, чем в прошлом году. 10 женщин и 21 ребенок нашли здесь свой временный приют". Директор Кризисного центра для жертв бытового насилия отдела занятости и соцпрограмм Уральска Талшынай Жунис

Она отметила, что им помогли в оформлении документов, трудоустройстве и размещении детей в школы и дошкольные учреждения.