Равные возможности: как государство трудоустраивает казахстанцев с инвалидностью

В Казахстане проживает 711 тыс. лиц с ограниченными возможностями. 420 тыс. из них трудоспособного возраста, но при этом работают только 129 тыс. человек или 30%.

Корреспондент Zakon.kz побеседовал с главным экспертом Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Айгерим Шаяхметовой и узнал, как государство помогает особенным гражданам социализироваться.

Не так давно в Казахстане обязали работодателей трудоустраивать людей с ограниченными возможностями. Для этого Министерство труда и социальной защиты населения разработало специальную систему квотирования.

Квоты устанавливают местные исполнительные органы в зависимости от количества рабочих мест в компании. Так, если в организации от 50 до 100 человек, выделяемая квота будет составлять 2% от списочной численности работников. В компаниях от 100 до 250 человек размер квоты будет 3%. А для компаний со штатной численностью от 250 человек – 4%.

В случае отказа работодателей в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями, грозит штраф по ст. 98 Кодекса об административных правонарушениях. Для МСБ штраф от 5 до 7 МРП, для крупных компаний – 10 МРП.

"В 2022 году в рамках квоты трудоустроились более 12 тыс. лиц с ограниченными возможностями. Только за первый квартал 2023 года – 6,5 тыс. человек. Поэтому работа в этом направлении продолжается", – уточнила главный эксперт Департамента занятости населения Айгерим Шаяхметова.

Чтобы заинтересовать как можно больше работодателей в трудоустройстве граждан с ограниченными возможностями, Министерство труда и соцзащиты населения ввело субсидирование затрат на создание рабочих мест. Так, руководитель компании организует рабочее пространство, а государство возмещает затраты до 300 МРП (1 млн 35 тыс. тенге).

Помимо этого, с 2023 года работодателям начали субсидировать траты по заработным платам для лиц с инвалидностью:

в первый год работы государство будет субсидировать 70% от размера зарплаты;

во второй год трудоустройства – 65% от размера зарплаты;

в третий год – 60% от размера зарплаты.

"На сегодняшний день создаются достаточно хорошие условия для работодателей, чтобы они активнее принимали и не боялись трудоустраивать лиц с инвалидностью. Государство в этом плане старается оказывать всевозможную поддержку", – добавила она.

При этом есть льготы и для граждан с ограниченными возможностями. Так, для лиц с инвалидностью первой и второй групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. Также предоставляется дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, продолжительностью не менее шести календарных дней.

"Также в рамках нацпроектов лица с ограниченными возможностями могут пройти краткосрочные курсы по востребованным на рынке специальностям, пройти онлайн-обучение на базе Электронной биржи труда и получить безвозмездные гранты для реализации своих бизнес-идей, а после участвовать в различных проектах", – добавила Айгерим Шаяхметова.

Она рассказала об основных национальных проектах:

Контракт поколений – это проект, который создавался специально для передачи накопленного опыта и навыков от действующих работников предпенсионного возраста. В проекте участвуют выпускники учебный заведений не старше 29 лет, окончившие обучение не более двух лет назад. Продолжительность работы составляет не более шести месяцев, после завершения участнику предоставляется постоянное рабочее место.

Первое рабочее место – работа для молодежи не старше 29 лет для предоставления профессиональных знаний и навыков на первом рабочем месте. Продолжительность работы составляет не более 1,5 лет, после завершения участнику предоставляют постоянное рабочее место на срок не менее двух лет.

Серебряный возраст – проект для трудоустройства лиц предпенсионного возраста с субсидированием их заработной платы. Продолжительность работы составляет не более 12 месяцев, после завершения им предоставляется постоянное рабочее место до выхода на пенсию.

Молодежная практика предназначена для выпускников организаций образования с целью получения первоначального опыта работы. На молодежную практику направляют безработных в возрасте не старше 29 лет в течение трех лет после завершения обучения.

В 2022 году в рамках нацпроектов министерство трудоустроило более 30 тыс. лиц с ограниченными возможностями, из них на постоянные рабочие 10 тыс. человек. А за первые пять месяцев 2023 года работу уже получили более 16 тыс. лиц с инвалидностью.