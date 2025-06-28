#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
520.39
609.58
6.63
Происшествия

Казахстанца с инвалидностью исключили из очереди на жилье

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 15:31 Фото: zakon.kz
В Туркестанской области защитили права лиц с ограниченными возможностями. Вопиющим случаем стало незаконное исключение из очереди на получение жилья инвалида I группы. Прокуратурой поведена проверка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства, с начала 2025 года органы прокуратуры Туркестанской области смогли выявить незаконные факты и защитить права 15 434 граждан с ограниченными возможностями. 

"В рамках данной работы прокуратурой Ордабасинского района проведена проверка по факту незаконного исключения из очереди на получение жилья инвалида I группы. Установлено, что сделали это без законных оснований", – отмечается в информации.

По выявленным нарушениям внесено представление, по результатам рассмотрения которого руководителя отдела жилья и ответственного специалиста привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.



Очередь на получение жилья была восстановлена, а квартира – предоставлена.

Ранее стало известно о других противозаконных действиях в отношении лиц с ограниченными возможностями. В СКО с инвалидов незаконно взимали налоги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Подросток травмировался на горе Кокшетау
Происшествия
15:14, Сегодня
Подросток травмировался на горе Кокшетау
Двух человек спасли в Астане с крыши горящего кафе
Происшествия
12:52, Сегодня
Двух человек спасли в Астане с крыши горящего кафе
Центральный рынок Усть-Каменогорска чуть не сгорел в ночь на 28 июня
Происшествия
11:59, Сегодня
Центральный рынок Усть-Каменогорска чуть не сгорел в ночь на 28 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: