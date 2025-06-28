Казахстанца с инвалидностью исключили из очереди на жилье

В Туркестанской области защитили права лиц с ограниченными возможностями. Вопиющим случаем стало незаконное исключение из очереди на получение жилья инвалида I группы. Прокуратурой поведена проверка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства, с начала 2025 года органы прокуратуры Туркестанской области смогли выявить незаконные факты и защитить права 15 434 граждан с ограниченными возможностями.

"В рамках данной работы прокуратурой Ордабасинского района проведена проверка по факту незаконного исключения из очереди на получение жилья инвалида I группы. Установлено, что сделали это без законных оснований", – отмечается в информации.

По выявленным нарушениям внесено представление, по результатам рассмотрения которого руководителя отдела жилья и ответственного специалиста привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.









Очередь на получение жилья была восстановлена, а квартира – предоставлена.

Ранее стало известно о других противозаконных действиях в отношении лиц с ограниченными возможностями. В СКО с инвалидов незаконно взимали налоги.