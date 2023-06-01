Как бизнес в Казахстане делает свои предприятия более экологичными

Страна нацелилась на снижение вредных выбросов во всех отраслях экономики.

В феврале этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года, главная цель которой – снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. И хотя одним из главных загрязнителей остается энергетический сектор, промышленность тоже вносит свой вклад.

Именно поэтому казахстанские производители стремятся снизить свои выбросы, чтобы соответствовать последним мировым трендам в области ESG.

А что делается?

Первым пунктом, конечно, идет модернизация энергетики. Например, Казахстан активно наращивает долю возобновляемых источников энергии в производстве электричества, и к концу первого квартала этого года ВИЭ выработали почти 5% всей электроэнергии в Казахстане. Но впереди много работы – 70% всего электричества все еще производятся на угле.

Аналогичная ситуация и в промышленном секторе. Например, крупные производственные компании, такие как "КазМунайГаз", используют в своей работе ESG-политики. Это позволяет им улучшить бизнес-процессы, а также активнее внедрять более экологичные технологии для добычи, транспортировки и переработки сырья.

Фото: ERG

В этом плане стоит упомянуть хотя бы модернизацию трех крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, которые перешли на выпуск более экологичных видов бензина. Это косвенно помогает улучшению экологической ситуации, снижая выбросы транспортных средств.

Еще один интересный пример можно найти у ERG. Ее предприятия вкладывают большие средства в экологические проекты, что видно по Актюбинскому заводу ферросплавов, входящему в компанию "Казхром".

Это предприятие, которое в этом году отмечает свое 80-летие, за последние годы кардинально изменилось. Там проходит реконструкция всего основного производства. На смену устаревшим плавильным печам приходят более современные агрегаты с повышенным уровнем экологической защиты, в том числе благодаря низкому зонту.

Фото: ERG

Подобная конструкция снижает попадание пыли в рабочую зону, улучшая условия труда. В прошлом году таким образом модернизирована первая печь цеха №1, а сейчас аналогичные работы идут на печи №12.

Также комплексная работа проводится по модернизации газоочистных систем двух плавильных цехов предприятия, начатая в 2022 году. Это абсолютно новые, современные комплексы со степенью эффективности 99%.

"Все плавильные печи завода оснащены газоочистными установками, их фильтры регулярно меняются. Но так как появляются новые более эффективные технологии, мы их внедряем на производстве. Общая площадь фильтровальной поверхности новой газоочистки – 11 700 квадратных метров, а их на заводе три. Система автоматизации газоочисток от европейского производителя". Директор Актюбинского завода ферросплавов Ержан Абдулабеков

Также на предприятии работает участок по производству брэксов – это брикеты, произведенные из собственной пыли, уловленной газоочистками. Их возвращают обратно в плавильные печи в качестве сырья. Ранее пыль просто вывозили на шлакоотвалы, но теперь наладили полностью безотходное производство.

Фото: ERG

В целом "Казхром" только по Актюбинской области на основные проекты по экологии проинвестировала более 1,5 млрд тенге, а сейчас на стадии реализации находятся проекты на сумму в почти 15 млрд. Все преобразования в цехах в первую очередь рассматриваются с экологической точки зрения, говорят на предприятии.

Фото: ERG

Этот и другие подобные проекты ERG и других крупных компаний помогают развивать стратегически важные производства, при этом снижая их влияние на окружающую среду. А о том, почему это важно, представители бизнеса и эксперты будут говорить на 13-ом Международном горно-металлургическом конгрессе, который пройдет в Астане 1-2 июня. ERG выступит там "Золотым партнером", а ее представители расскажут на панельных сессиях о своем опыте по внедрению экологических проектов на реальных примерах.

Партнерский материал