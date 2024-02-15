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Отечественные предприятия назвали причины, препятствующие развитию бизнеса в Казахстане

Опрос предприятий Фото: pixabay
Опрос 3386 отечественных предприятий показал, что неудовлетворительное развитие экономики в стране, конкуренция и уровень налогов сильно сказываются на результатах их работы, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального банка Казахстана, предприятия-респонденты назвали и другие сложности при ведении бизнеса. В их числе:

  • состояние экономики Казахстана
  • конкуренция
  • уровень налогов;
  • нехватка квалифицированных кадров;
  • поиск покупателей;
  • регуляторные изменения;
  • сложность возврата дебиторской задолженности;
  • доступ к финансированию.
Вместе с тем имеют место и позитивные изменения. "В четвертом квартале 2023 года замедлился темп роста цен на готовую продукцию, сырье и материалы, уменьшилось негативное влияние изменения курса тенге к иностранным валютам", – прокомментировал директор ДДКП Нацбанка Рустем Оразалин.

Стоит отметить, что часть из названных в опросе причин совпала с озвученными на заседании правительства Казахстана 30 января 2024 года.

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