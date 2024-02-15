Отечественные предприятия назвали причины, препятствующие развитию бизнеса в Казахстане
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Опрос 3386 отечественных предприятий показал, что неудовлетворительное развитие экономики в стране, конкуренция и уровень налогов сильно сказываются на результатах их работы, сообщает Zakon.kz.
По данным Национального банка Казахстана, предприятия-респонденты назвали и другие сложности при ведении бизнеса. В их числе:
- состояние экономики Казахстана
- конкуренция
- уровень налогов;
- нехватка квалифицированных кадров;
- поиск покупателей;
- регуляторные изменения;
- сложность возврата дебиторской задолженности;
- доступ к финансированию.
Вместе с тем имеют место и позитивные изменения. "В четвертом квартале 2023 года замедлился темп роста цен на готовую продукцию, сырье и материалы, уменьшилось негативное влияние изменения курса тенге к иностранным валютам", – прокомментировал директор ДДКП Нацбанка Рустем Оразалин.
Стоит отметить, что часть из названных в опросе причин совпала с озвученными на заседании правительства Казахстана 30 января 2024 года.
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