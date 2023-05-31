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Ситуация в Украине: РФ не намерена вводить военное положение, США анонсируют контрнаступление

Ситуация в Украине 31 мая Фото: kremlin.ru
Планы Украины стать частью Европейского союза в течение двух лет слишком оптимистичны, считает посол ЕС в стране Катарина Матернова. В Белом доме заверили, что повышение потолка госдолга США не отразится на помощи Украине, сообщает Zakon.kz.
  • Никаких решений насчет военного положения в России не принималось, никаких обсуждений на этот счет не ведется, в очередной раз опроверг слухи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
  • США направили Украине грант на 1,25 млрд долларов. О полученных средствах сообщило украинское Министерство финансов в своем Telegram-канале;
  • США не поддерживают вылазки Украины "внутри России". Так в Белом доме прокомментировали атаки беспилотников на Москву;
  • Украина собирается перейти в наступление летом, США "находятся в контакте" с начала планирования, готовят новые поставки вооружений, - добавил представитель президента США Джон Кирби;
  • Также Белый дом: Договоренности о повышении потолка госдолга США не отразятся на американской финансовой помощи Украине;
  • ЕС должен предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Он также счел, что провал контратаки со стороны Украины западные страны оценят, "как откалибровать" военную поддержку;
  • Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обвинения ЮАР в поставках Москве товаров двойного назначения, заявил, что посол США в ЮАР Рубен Бриджети должен знать свое место и не лезть в отношения Москвы и Претории;
  • Планы Украины стать частью Европейского союза (ЕС) в течение двух лет слишком оптимистичны. Так их оценила новый посол объединения в Украине Катарина Матернова в интервью dennikn.sk;
  • Глава МАГАТЭ Гросси в Совбезе ООН призвал не наносить удары по реакторам, отработанному топливу, критической инфраструктуре, персоналу Запорожской АЭС;
  • Венгрия попросила Брюссель продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных для пяти восточноевропейских государств по крайней мере до конца 2023 года;
  • Макрон предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция;
  • Берлин объявил о закрытии четырех из пяти российских консульств в стране "в ответ на меры Москвы".

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