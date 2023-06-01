Все нарушения на рынке "Алтын Орда" потребовал устранить Алихан Смаилов

Генеральная прокуратура выявила более трехсот нарушений норм законодательства Казахстана в деятельности рынка "Алтын Орда". Устранить все их и создать мобильную группу для этой работы потребовал премьер-министр Смаилов, сообщает Zakon.kz.

Нарушения законодательных норм в сферах санитарного, ветеринарного, экологического, водного, трудового, архитектурно-строительного, противопожарного, налогового контроля, а также в области защиты конкуренции выявили сотрудники Генеральной прокуратуры в ходе проверки деятельности рынка "Алтын Орда", сообщает пресс-служба правительства.

Как рассказали в акимате Алматинской области, частично нарушения устранены, однако работа должна быть продолжена. Для полного устранения всех нарушений будет создана мобильная группа из числа сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, АЗРК, АФМ.





Фото: пресс-служба правительства





Алихан Смаилов подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. В частности, для приведения деятельности рынка "Алтын Орда" в порядок и обеспечения прозрачности формирования цен.

"Алтын Орда" включает в себя более 5 тыс. торговых мест, а его посещаемость достигает порядка 50 тыс. покупателей в день. Рынок охватывает до 40% оптовой и 70% розничной торговли овощной, мясной продукцией и фруктами в Алматы и Алматинской области.