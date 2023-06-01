Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Все нарушения на рынке "Алтын Орда" потребовал устранить Алихан Смаилов

Все нарушения на рынке "Алтын Орда" потребовал устранить Алихан Смаилов Фото: пресс-служба правительства
Генеральная прокуратура выявила более трехсот нарушений норм законодательства Казахстана в деятельности рынка "Алтын Орда". Устранить все их и создать мобильную группу для этой работы потребовал премьер-министр Смаилов, сообщает Zakon.kz.

Нарушения законодательных норм в сферах санитарного, ветеринарного, экологического, водного, трудового, архитектурно-строительного, противопожарного, налогового контроля, а также в области защиты конкуренции выявили сотрудники Генеральной прокуратуры в ходе проверки деятельности рынка "Алтын Орда", сообщает пресс-служба правительства.

Как рассказали в акимате Алматинской области, частично нарушения устранены, однако работа должна быть продолжена. Для полного устранения всех нарушений будет создана мобильная группа из числа сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, АЗРК, АФМ.


https://primeminister.kz/ru/news/alikhan-smailov-potreboval-ustranit-vse-vyyavlennye-narusheniya-na-rynke-altyn-orda-24302

Фото: пресс-служба правительства


Алихан Смаилов подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. В частности, для приведения деятельности рынка "Алтын Орда" в порядок и обеспечения прозрачности формирования цен.

"Алтын Орда" включает в себя более 5 тыс. торговых мест, а его посещаемость достигает порядка 50 тыс. покупателей в день. Рынок охватывает до 40% оптовой и 70% розничной торговли овощной, мясной продукцией и фруктами в Алматы и Алматинской области.

Читайте также

В Мажилисе проконтролируют передачу президентских резиденций детям

СМИ: Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в другой стране

В КМГ опровергли сообщения о завершении проверок в "Озенмунайгазе"

Мария Мельникова
Правительство РК Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что изменится в жизни казахстанцев в июня 2023 года
Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2023 года
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
В Казахстане увеличат набор на воинскую службу офицеров запаса
школа, класс
Директора столичной школы уволили после видеообращения учеников
С 1 июля вкладчики ЕНПФ смогут передавать 50% пенсионных накоплений частным инвесткомпаниям
С 1 июля вкладчики ЕНПФ смогут передавать 50% пенсионных накоплений частным инвесткомпаниям
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления